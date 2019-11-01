中央托育準公共化政策今年8月上路，禁止縣市政府加碼補助，1日嘉義市議會定期大會，議員鄭光宏指出，市政府原本對2至3歲幼兒的托育補助沒有了，家長欲送公托或準公托機構又擠不進去有限的名額，民怨四起。

市府社會處長林家緯表示，去年中央推出「少子女化對策計畫」，統一規定育兒津貼及托育補助，不准各縣市自行加碼補助，否則停止地方補助款，市府不可能因為福利競爭而被扣中央的補助款，有媒體報導衛福部有意放寬補助措施，但目前情況不明朗，若中央政策有變化，該處不排除明年辦理追加減預算。

鄭光宏說，嘉義市2018年加碼托育補助從2歲延長至3歲，填補2至3歲的空窗期，家長最多每月可獲6000元補助，減輕育兒負擔，但今年8月中央準公托政策上路，市政府被嚴禁不能加碼補助，家長變成每月僅獲2500元補助，則原本每年嘉義市0至3歲托育補助最多7萬2000元，以後每年僅剩3萬元，家長自付4萬2000元。

鄭光宏說，有家長陳情，小孩就讀私托，新制上路後補助變少，想送幼幼班，但公托及準公共化幼兒園的名額有限，僧多粥少，擠不進去，家長抱怨難怪很多人不想生孩子，中央政策失準以致準公共化未到位，托育補助、公幼兩頭空的現況，民眾卻怪罪市府不補助。

(中時 )