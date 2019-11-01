中共19屆四中全會日前在北京閉幕，備受外界矚目的會議場地「京西賓館」內部也隨之曝光。這家曾承接過中共歷史上數十次重大會議的賓館規模不似五星級飯店巨大豪華，甚至內部建築看來還略顯老舊，散發著一股蕭瑟古樸的蘇聯風格。不過它卻是北京最神秘的賓館，許多當地台商甚至對京西賓館的興趣比釣魚台國賓館還高，正因為它讓人有接近中共中央權力核心的獨特感受。

《多維新聞》指出，這次四中全會召開的場地如同過去絕大部份中全會相同，使用有中國大陸「會場之冠」外號的北京市海澱區羊坊店路1號京西賓館。這座賓館是由共軍總部直接控制，是中國大陸唯一不對外營業的大型內部賓館。建館初期，主要為共軍內部接待及外賓服務，後來發展為中共召開各種內部會議服務，即為政治活動服務，排除商業行為。

中共第91屆四中全會在北京京西賓館舉行，中共最高層領導人列坐在主席台上，包括習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。（圖／新華社）

京西賓館主要承接的大型會議包括中共歷年全國人大預備會、全國人大、全國政協、黨代會等，著名的啟動改革開政策的「11屆三中全會」也是在這裡召開。

報導說，京西賓館也是中共重大會議期間的軍方委員與代表駐地，中共領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平等多次在該賓館出席有關會議。京西賓館同時也是各省、市高層領導到京的指定駐地。

京西賓館由解放軍經營管理，軍方代表到北京開會都會入駐此地。圖為參加大陸全國人大會議的共軍代表在京西賓館駐地報到。（圖／中新社）

京西賓館的警衛嚴密，只有手持會議通知書或會議組工作人員接待才能進入。此外，賓館服務員也被要求充當安全員角色。樓層24小時值班，進行安全巡邏。每次重大會議前，保衛部門更是要多次拉網式排查。內部還設有專業電話管理人員，多為通訊女兵。

圖為2008年大陸全國人大一次會議各省代表團入駐京西賓館，賓館服務員手捧鮮花列隊迎接。（圖／中新社）

由於在此落腳的都是中共黨政軍重要領導人物，京西賓館保衛嚴密，安全措施極其嚴格。重大會議期間，保衛部門會制訂警衛方案，部署警力，嚴格門衛、驗證和會客制度。賓館還建成集執勤監視、防護攔阻、自衛反擊、通信報警和執勤管理5大系統為一體的執勤設施體系。職工也被嚴格要求保密，在會場拾到文件、錄音磁帶及時轉交會議單位，至今從未發生過洩密現象。

京西賓館的車隊與司機們列隊預備出發接待來京參加會議的貴賓，陣仗驚人。（圖／新華社）

報導說，京西賓館每年至少接待200場次以上的會議。安排的會議優先次序是按黨、政、軍排序。自1964年9月14日開業至2004年的40年間，京西賓館共計接待29次中國人代會、44次中共代表大會和中央全會，包括中共歷史上具有轉折意義的十一屆三中全會，被稱為「最安全的賓館」，對外界而言更是「最神秘的賓館」。

(中時電子報)