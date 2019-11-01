嘉義縣民雄鄉今天凌晨2時許發生一起火警，意外燒出離奇事件，消防人員在處理殘火時，發現火場中有1名男性死者，經警方調查，該名劉姓男子年約70歲，昨日才剛出獄，今天就意外死亡，詳細死因仍待檢方相驗後查明，巧合的是，其兒子去年也在同一處疑似因飲酒過量暴斃。

嘉義縣民雄鄉東湖村東勢湖今天凌晨2點左右發生一起住宅火警，消防人員抵達現場後發現該處為1樓RC鐵皮屋頂起火燃燒，燃燒面積約25平方公尺，處理殘火時於屋內發現1名7旬的男性死者，詳細起火原因及死因仍待調查。

警方表示，劉姓死者身體已呈現焦黑狀況，初步看起來沒有外傷，身上留有身分證，也採集指紋比對身份，劉翁並非東勢湖人，多年前因殺人罪入獄，昨天才剛刑滿出獄，今天就被發現意外死亡，不勝唏噓。

空屋的蔡姓屋主指出，該房子目前已是斷水斷電，劉翁與他兒子過去時常在此出入，劉翁入獄服刑後，他兒子還是常到此休息，去年疑似因飲酒過量在屋內暴斃，後來因沒人住僅簡單上鎖，沒想到劉翁出獄後還會到此來，且隔天一樣陳屍在此處，相當離奇。

(中時 )