歐洲議會友台小組凱勒（Michael GAHLER）主席訪團今天與媒體茶敘，談到日前成立的跨國議會平台「福爾摩沙俱樂部」(Formosa Club)，凱勒說，俱樂部敞開大門，歡迎任何國家的議員加入。

凱勒串聯德國、法國、英國國會友台小組委員，上月16日在布魯塞爾成立該俱樂部，一起推動與台灣的關係，並期盼藉此提高台灣議題在整個歐洲的能見度。

凱勒指出，這次歐洲議會選舉，友台小組約60名議員沒有連任，他希望能帶領新的歐洲議員對台灣議題的關注產生興趣。福爾摩沙俱樂部的成立目的，就是要讓更多人注意到台灣，其實在其他國家的議會也有許多友台的小組，比如巴黎、倫敦、柏林，這也使我們更加緊密連結。福爾摩沙俱樂部敞開大門，歡迎任何國家的議員加入。

蔡總統日前接見凱勒一行人，並期盼他們繼續支持歐盟和台灣洽簽雙邊投資協定（BIA），來提升雙方的經貿夥伴關係。對此，凱勒今天表示，他們是議員，沒有權力推動協商，但是可以鼓勵或是提出建議促成此事。

行政院長蘇貞昌上週提到有些犯行「天地不容」，若死刑定讞應當執行。凱勒被問到如何看待死刑時表示，歐盟及其會員國的基本原則都是反對死刑，因為沒有人有權奪走另一人的生命。他樂見台灣對於死刑存廢的持續討論，這有助於台灣廢除死刑，也能成為中國大陸的模範。

(中時 )