汪小菲發文。（圖／翻攝自汪小菲微博）

大S九年前和汪小菲閃婚，兩人2010年11月16日在北京領證，隔年3月在三亞舉行婚禮，九年多來汪小菲常過著空中飛人的日子，為了老婆、孩子在北京、台北兩頭跑。今(1日)凌晨他忽然發文坦言：「沒有打開心去接受這邊不同的文化」，原來是他驚覺自己被政治負面新聞影響，從來沒有深度了解台灣，「又怎麼能強迫他們去接受我呢」。

汪小菲當年和大S相識50多天就閃婚，兩人育有一女一子，身為女兒奴的汪小菲日前發文說：「回台北就是為了陪家人，陪我的寶，不管怎麼樣，你老爸真是把這地兒混熟了」，一席話透露身為台灣女婿的心情。今凌晨他又說最近常想起第一次來台北，但9年過去，自己連花蓮、宜蘭、屏東等地都沒去過，只去過台中3次，每次來台灣又匆匆回大陸談工作，「這也算是我半個家了。而我從來沒有好好去體會這裡」。

汪小菲承認自己被選舉、政治的新聞影響，其實老早就忽略了台灣的青山綠水、樸實民風和支持他的人，最後自省：「其實我想，這麼多年，我也沒有打開我的心去接受這邊不同的文化，又怎麼能強迫他們去接受我呢。都是家人，都有感情，就是要去好好體會」。

對此，網友回應：「你真的還挺好，感覺都順著你老婆，差移居台灣了」、「千萬別被政治捲進去，那是個無底洞」、「夜深的時候比較感慨」、「花蓮人表示你應該即刻出發花東散心」、「小菲還是不要扯上政治的好，過好自己的生活」、「好男人」。

(中時電子報)