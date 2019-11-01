肝癌患者常因肝硬化、手術或治療，導致肝臟縮小，平均只有正常人的85％。放射腫瘤界常絞盡腦汁思考，如何在肝臟傷害減至最低的情況下投以最有效的治療，而長庚醫院近期發表於國際期刊的研究給出了答案，可作為篩檢肝癌病患接受質子治療的指南。

長庚醫院以院內102名接受質子治療的肝癌病患為樣本，其中90人肝硬化指數正常(Child-Pugh score A）、12人肝功能受損(Child-Pugh score B）。團隊發現，肝硬化指數正常（肝功能正常）者，只要有正常肝臟30％的體積未被質子照射，就可安全地給予高劑量消融性質子照射治療，且具有最小的放射性肝傷害風險。

舉例來說，一個160公分、60公斤、肝硬化指數正常的東方人，正常肝臟體積約為1200cc，只要有360cc（30％）的肝臟未被照射，就可以安全地接受質子治療；若為肝癌病患肝功能受損（Child-Pugh score B）者，未被照射的肝臟體積則需提升至40％。

該研究由長庚醫院與美國安德森癌症中心合作，先根據東方病患（長庚病患）的肝功能、體型及未被放射照射到的正常肝臟體積，預測質子治療的安全性，再以同樣比例套用在平均肝臟體積較大的西方人身上。透過美國安德森癌症中心肝癌質子治療的病患驗證後，團隊也得出相同結論，意味著該標準也適用於西方人。

長庚醫院質子治療總負責人洪志宏副院長表示，這項由放射腫瘤科主治醫師謝承恩擔任第一作者的研究，正式建立了篩檢肝癌病患接受質子治療的治療指南。該研究今年9月已刊登於美國放射腫瘤學會旗艦科學期刊「國際放射醫學、生物、物理期刊」中。

(中時 )