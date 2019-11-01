受不了寒冷的冬天嗎？快趁著2020年春節連假飛去東南亞避冬！盈達旅遊推出優惠春節方案，搭乘吳哥航空直飛柬埔寨4+1日玩好玩滿，共有3種行程、入住不同飯店，更特別安排前往五星酒店內享用新春晚宴，再加送酒店精油SPA，全程無購物行程，早鳥報名第2人還可省5千！

平時為了多賺點錢捨不得請假出國，因此春節連假成為上班族出國旅遊的大好機會。盈達旅遊這次安排搭乘柬埔寨吳哥航空直飛柬埔寨，這家公司成立於2009年7月，是柬埔寨第一個也是唯一一間接受IOSA國際航空運輸協會運行安全審計認證的航空公司，每位乘客皆能獲得最安全的空中飛行體驗。

搭乘柬埔寨吳哥航空直飛柬埔寨

此次柬埔寨遊程共有3種，分別入住國際五星連鎖吳哥艾美酒店Le Meridien、五星連鎖吳哥聖卡藝術酒店、吳哥奇蹟渡假村，皆有獲獎、深受全球網友喜愛。來到柬埔寨，想當然就要朝聖世界七大奇景之一的吳哥窟，包含大吳哥城、寶劍塔、小吳哥、女皇宮以及電影「古墓奇兵」拍攝場景的塔普倫廟等等，由專人帶領遊客親自揭開吳哥窟的神祕面紗。

喜歡深度旅遊的你絕對不能錯過，這次的柬埔寨遊程完全沒有購物行程，除了參觀壯觀的吳哥窟之外，更安排前往東南亞最大的淡水湖「洞里薩湖」、輕易融入當地生活文化的傳統市集，以及皇家浴池、涅槃宮、羅洛士遺址群等景點，而且這3種遊程都加贈五星酒店精油SPA，舒展、放鬆每寸筋骨，消除一天的舟車勞頓。

東南亞最大的淡水湖「洞里薩湖」

飛往柬埔寨限定2020/1/21春節出發，現在早鳥報名兩人同行，第2人可省下5千元，實在太佛心！春節遊程都非常夯，心動的你手腳絕對要快，以免搶不到就要等下次囉！

(中時電子報)