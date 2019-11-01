台61線大甲溪橋路段伸縮縫施工11月2日起封閉主線外側車道交管

公路總局台中工務段為提升台61線行車舒適性，台61線大甲溪橋路段雙向伸縮縫改善，採半半施工方式，維持主線通行，先施作內側車道完成後，再施作外側車道。內側車道即將完成，於108年11月2日起封閉外側車道施工，改由內側1車道通行，將影響南下上大安匝道匯入主線及北上大安二匝道匯出主線之車流，替代道路如下：
台中工務段指，1.南下路段(台61線143K＋800~144K＋200)：自108年11月2日(星期日)上午9時~同年11月16日下午3時止，中央主線外側封閉，改由內側1車道通行，因交維需求該路段禁止車輛由143.9K大安一匝道匯入主線，需行駛替代道路：過匝道後行駛大甲溪橋側車道及台61線平面道路，於151.5K清水上匝道再匯入主線行駛。
2.北上路段(台61線144K＋000~144K＋400)：
自108年11月3日(星期一)上午9時~同年11月17日下午3時止，中央主線外側封閉，改由內側1車道通行，因交維需求該路段主線車輛禁止匯出144K大安二匝道，如主線車輛欲下匝道請提前於150k下匝道(清水)。
(中時 )
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