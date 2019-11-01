喧騰一時的國安私菸案，台北地方法院今(1)日下午2點半，開準備程序庭，傳喚少校吳宗憲、張恒嘉，2人都否認犯罪，涉犯檢方起訴的《貪汙治罪條例》以公用運輸工具裝載運漏稅物品、圖利和違反稅捐稽法等罪。2人的律師都說，逃漏稅是華航公司；吳的律師更直言，依檢方起訴事證應該都不用調查，直接判無罪。

台北地檢署今年8月23日偵結第一波私菸案，起訴前華航副總邱彰信、時任國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人，8月26日全案移送北院審理，原本在押的吳宗憲、張恒嘉，當時都否認犯罪，辯稱以為是總統出國的「特別禮遇」，不知走私香菸是非法。張恒嘉說，他以為跟著總統、副總總出國有特別禮遇，買香菸可以不用過海關，不知道這樣會觸犯貪汙及圖利罪。

吳宗憲則說，他只是幫親友訂菸，自己沒有買，也沒有抽取報酬獲得不法利益，前年到警衛室就按照以前的案例辦理；去年「同慶專案」也用相同的方式訂購香菸，沒有航警或海關阻止，他認為從以前到現在都是合法，這次才比照辦理，做好長官交付的任務。

今日的庭審，2人表示供述如同送審時否認犯罪的說法。但張恒嘉補充說，本案菸品納稅義敄人是華航公司，不是國安人員；是華航擅自銷售菸品，應由華航補稅，本案與總統府侍衛室的職責無關，他沒有圖利他人犯意，今年7月22日派車前往機邊載運9200條香菸，有關發送電話絕錄、調派駕駛、派車、借車，都不是他，因為7月19日到21日都在休假，沒有工作。

張的律師游儒倡為此答辯說，檢方起訴認定的實，適用法律明顯錯誤，有關逃漏稅和補稅義務人，都是華航公司，不是吳宗憲，張恒嘉沒有和吳共犯貪汙及圖利等罪，關務人員未查驗總統出訪隨機人員行李，是外交部發函相關機關，依國賓禮遇通關辦理放行免查驗，不是張恒嘉利用國安人員身分去影響執法人員得以免查驗放行。

律師還說，請合議庭要釐清張是押車，還是搭便出關，如未來認定張恒嘉確實有罪，應考量他偵查中自白，可適用貪汙治罪條例第8條規定減刑，另依刑法59條情堪憫恕規定，審酌減刑。

吳宗憲的律師則說，本案是總統出訪，國賓禮遇通關事實問題，起訴卻誤導成和一般旅客一樣要查驗，明顯不同。香菸從保稅倉庫拿出那一刻就是進口，關稅就是進口稅，不是稅捐稽徵法所稱的「稅」，沒有漏稅問題。邱彰信被訴部分，法官定12月13日上午10點首次傳喚開庭。

(中時 )