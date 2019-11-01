公車站候車亭禁菸1日上路，桃園市衛生局分別前往八德區茄苳溪站候車亭查獲1名及中壢區內壢火車站前的候車亭，查獲2位民眾正在吞雲吐霧，其中1男子更無視於一旁就是女學生，稽查人員會同警方當場取締，依菸害防制法處2000元以上、1萬元以下罰鍰。
桃園市從今年5月1日起公告356處公車站候車亭全面禁菸，長達6個月的宣導期前日結束，1日新實施正式實施，稽查人員前往人潮眾多的內壢火車站前，及八德茄苳溪站候車亭進行稽查。
依據衛生福利部國民健康署調查統計，桃園市18歲以上成人吸菸率由2011年18.6％降至2018年10.6％，但2018年國中生吸菸率為5.6％高於全國的2.8％，且高中職生吸菸率為12.4％，高於全國的8％，為減少青少年接觸吸菸的環境，衛生局於2015年起陸續公告公園、學校周邊環境等納入禁菸區。
衛生局長王文彥表示，今年則擴大公告356處公車站候車亭為禁菸區，目前全市共有1004處為戶外禁菸場所，由於公車站候車亭為人潮聚集之處，一旦有人吸菸，旁人則必須吸取二手菸，不僅危害自己，也影響他人健康。
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(中時 )
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