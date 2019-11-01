專案小組查扣768.8公斤中藥材原料及半成品、4萬1840顆偽中藥丸及膠囊。（張毓翎攝）

調查局搜索藏於嘉義縣偏僻山區內、以民宅偽裝的鐵皮屋中藥偽藥製造工廠。（法務部調查局嘉義縣調查站提供／張毓翎嘉義傳真）

法務部調查局嘉義縣調查站、嘉義縣衛生局10月30日在嘉義縣偏僻山區，聯手破獲大型製造中藥偽藥工廠，查扣768.8公斤中藥材原料及半成品、4萬1840顆偽中藥丸及膠囊、17台大型粉碎研磨等機具及5台儀器。全案偵訊後，依違反藥事法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣衛生局指出，近日接獲民眾供稱，為了改善骨刺等症狀，吃了藥後，感覺效果非常好，懷疑其中的成分，因此主動向衛生局通報，他們發現這個藥未經核准，並懷疑可能是偽藥，遂主動將案件移送嘉義縣調查站協助偵辦。

嘉義縣調查站與衛生局日前聯合搜索藏於偏僻山區內，以民宅偽裝的鐵皮屋中藥偽藥製造工廠時，當場查獲60餘歲的黃姓負責人，未領有工廠登記證、藥品製造許可證，卻擅自製造「補腎丸」、「天王補心丹」、「顧腦丸」等中藥丸，供給中藥行、夜市攤商或「王祿仙」等販售。

嘉義縣調查站表示，黃姓負責人以某生物科技公司名義，5年前開始接受中藥買賣業者之委託，利用夜間人車稀少之際，載運不明中藥材原料至廠內，並僱用多名員工及臨時工，依業者委託代工之中藥材製成中藥粉，或加入阿拉伯膠、蜂蜜、滑石粉等賦型劑製成中藥丸。

專案小組除當場查扣768.8公斤中藥材原料及半成品外，還一併查扣製造生產的粉碎過濾機、烘乾機、切碎機、做丸機、篩粉機、膠囊機等機具設備，並約談黃姓主嫌及40餘歲呂姓員工、50餘歲陳姓員工到案詢問，全案將依違反藥事法等罪嫌移送檢方偵辦。

(中時 )