蘆洲6歲童疑遭虐死 外婆涉殺人罪聲押禁見 17:192019/11/01 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 檢警今下午相驗後，認為外婆有殺人嫌疑，直接在新光醫院將她上銬，並送往新北地檢偵辦。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘆洲6歲童疑遭虐死 外婆遭聲押禁見 新北市蘆洲區一名6歲楊姓男童，昨（31日）晚間5時許疑在浴室跌倒，頭部重創陷入昏迷，送醫後不治身亡，不料院方在急救時，驚見楊童骨瘦如柴，且身上有多處瘀青及舊傷，懷疑他遭外婆長期凌虐，檢方今下午相驗後，認定魏姓外婆涉犯未滿十八歲之人施以凌虐致死罪嫌重大，有勾串之虞，複訊後向法院聲押禁見。 魏姓外婆稍早在法警押解下離開地檢署偵查大樓，面對大批媒體追問殺人動機、虐童原因，她以紅色背包掩面，全程低頭不發一語，快步走進法庭大樓。 (中時 ) #外婆 #男童 #蘆洲 #罪嫌 #致死 也許您會感興趣 推薦閱讀 8成肌少症老人不自知 致死率增 04:102019/10/28 生活新聞 愛滋男推鄰床老翁下床中風致死 家屬求償遭駁 14:372019/10/28 社會 人氣麵店疑摔貓致死 網友拒吃 04:102019/10/29 社會新聞 扯！3歲童割包皮 父換藥驚見整根不見了 15:042019/10/29 生活 工人遭毆致死 工頭辯跌傷 04:102019/10/30 地方新聞 受刑人疑遭動集體私刑致死 管理員與雜役6人收押 10:402019/11/01 社會 6歲童浴室跌倒亡 身上疑有受虐痕跡 12:372019/11/01 社會 紀念「口琴之父」王慶勳 蘆洲天籟全台口琴人大會聚 11:492019/11/01 生活 6歲童疑遭虐全身皮包骨與爛傷亡 外婆遭檢偵訊 15:402019/11/01 社會 蘆洲6歲童疑遭虐死 外婆依「殺人罪」上銬移送 15:492019/11/01 社會 社會熱門新聞 台男娶「玉女明星臉」越南妹 網見照瘋喊：＋1 - 社會 短髮正妹逛超市彎腰 白衫遮不住雪乳 - 社會 兒自拍全裸片 李興文氣炸要他獨自面對 - 社會 脫衣變脫褲！見妻「裸睡異常」 驚覺頭頂發綠光 - 社會 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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