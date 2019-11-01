市議員黃家齊指出，南門公園旁側溝因為高低差，各單位互踢皮球下，政府無作為，已造成至少3名長輩因此受傷。（市議員黃家齊提供／甘嘉雯桃園傳真）

市議員黃家齊（中）指出，南門公園旁側溝因為高低差，各單位互踢皮球下，政府無作為，已造成至少3名長輩因此受傷。（市議員黃家齊提供／甘嘉雯桃園傳真）

市議員黃家齊指出，南門市場旁側溝因為高低差，各單位互踢皮球下，他氣到想要送2顆足球給工務局及水務局。（甘嘉雯攝）

桃園市公園側溝高低差，地方要求改善卻互推皮球，議員黃家齊對此相當氣憤，他表示，從去年至今，因為工務局新工處、水務局等單位態度消極無作為下，已造成3位長輩因此受傷，2單位推拖責任，若因此衍生國賠，豈不是全民埋單，他送2顆足球給局長，凸顯踢皮球，市長鄭文燦允諾盡速改善。

黃家齊指出，新工處當初在蓋公24公園（即南門市場）時允諾，完工後會將三民路三段276巷道路側溝高低落差整平，但是公園已完工近1年還未改善，里長也多次發公文辦理會勘，去年11月起，只見各單位推托責任，卻不見有人願意承擔。

離譜的是，在公園驗收時有高低落差狀況就應及時改善，黃家齊說，施工單未總是推託需等汙水下水道工程施作時一起改善，「眼前小問題視而不見，每每推到要與往後的建設一起完成，就沒有下文」，黃家齊說，民眾會多次請求，就是有問題需要解決，「別再用官僚的態度敷衍了事」。

黃家齊說，他帶來2顆足球要送給工務局與水務局，兩邊互踢足球，凸顯公家單位的敷衍心態，桃園正處在建設期，興建許多工程，從公24公園的收尾就可以看出很多問題，市府是否針對這樣的事件，提前成立跨局處單位，避免離譜事件再次發生。

鄭文燦表示，南門公園（公24公園）新建基地鄰近住宅，當時適逢豪大雨，新工處緊急設置排水工程，而水務局則是在進行用戶接管工程，住戶認為2項工程接續進行將造成生活不便，市府後續將責成相關局處密切協調。

工務局長賴宇亭表示，2單位對工程前、後施作順序存有的認知差異進行溝通討論，並已儘速安裝路燈照明、緊急設置路面排管相關工程，後續水務局進行接管工程也將避免造成二次破壞。

(中時 )