眼看2019年就要進入尾聲，是時候規劃2020年春節出遊啦！明年(2020)的農曆春節假期連休7天，走期為1/23-1/29，無非是出國遊玩的好時機。盈達旅遊這次就針對農曆春節釋出6個日本遊程，要帶著大家爽玩日本近畿、中部地區，包含白川鄉合掌村點燈、京都清水寺、大阪道頓堀、奈良鹿公園、環球影城等景點。

即日起至108/11/7止期間由盈達旅遊官網下單報名付訂指定行程，即可獲得電影票，並可於線上旅展活動網頁登錄報名資料還可獲得抽獎資格，頭獎包含價值$70000的GOGORO3、二獎是價值$60000的OSIM 8變小天后按摩椅、三獎是價值$35000的星野集團虹夕諾雅谷關(一泊二食)、四獎是價值$15000的北投加賀屋(含早餐)，要搶要快！

朝聖日本最古老天守閣、親子最愛雪世界

行程中，會帶著大家前往以日本最古老天守閣而聞名的「犬山城」，同時也是國寶五城之一，漫步在其中能感受到江戶時代風情的城下町，若幸運地遇到大雪紛飛，被白雪覆蓋的古老建築又會有另一種浪漫氛圍。其中，最讓人期待的景點之一非「白川鄉合掌村」莫屬，因為合掌村點燈慶典在2020年預計只開放6天，而且活動全面採預約抽籤制，運氣好才能參加，但透過這次盈達旅遊的行程一定可以親眼目睹壯觀又浪漫的感動時刻。

大人小孩都愛的「牧歌之里雪樂園」。(圖/盈達旅遊提供)

「牧歌之里雪樂園」也排在行程之中，這裡原本是一個大型的休閒觀光農場，一年四季皆有不同景觀，春夏季可以賞花，進入冬季就可以體驗雪上遊樂設施，非常吸引大人小孩前來遊玩，而這次特別安排旅客玩雪上甜甜圈及乘坐雪盆滑雪，體驗刺激快感的同時，白靄靄的浪漫雪景盡收眼底。

穿越時空古今遊！穿和服體驗京都文化 大阪市中心瘋血拚

前往位於日本京都府、日本最古老寺院的清水寺，占地面積13萬平方公尺，為平安時代的代表建築物，處處可見棟樑結構式寺院，許多遊客來到這會換上日本和服，悠閒地漫遊在路上體驗京都文化。

穿和服體驗京都文化。(圖/盈達旅遊提供)

接著，就像是坐上時光機一般，場景再轉到大阪市中心，行程會帶大家前往大阪主要商業區域之一的道頓堀，運河兩岸有許多商店街及餐廳，還有許多大型霓虹燈、餐廳巨大模型等，形成有趣又具代表的街景。心齋橋鄰近道頓堀，是大阪最具代表性的商店街，各式流行商品、特色風味餐廳、琳琅滿目地藥粧品等都輕易找的到，是遊客採買的好去處。

日式蕎麥麵DIY、奈良餵食可愛鹿 近距離的心動體驗！

前往位於福井縣的「越前蕎麥麵之里」觀光工廠，體驗揉麵團、擀麵皮、切麵條，都有專業的師傅每個步驟親自指導，初學者也無須擔心，還可以在現場吃到各式各樣美味的蕎麥麵料理。

「奈良鹿公園」小鹿互動，是最棒的體驗。(圖/盈達旅遊提供)

「奈良鹿公園」對於國人來說再熟悉不過，本次行程也會光臨此地，近距離接近可愛的鹿群，餵食鹿仙貝與小鹿互動，絕對是最棒的體驗。奈良公園位於奈良市的東部，園內有許多小鹿自由自在地嬉戲玩耍；此外還可參觀東大寺、興福寺等奈良代表性的寺廟，景色優美如畫，全年皆有絡繹不絕的觀光客。

親子玩翻環球影城、水族館 吃道地涮涮鍋、居酒屋

4個遊程中有一個特別是親子專屬行程，規劃前往全世界知名的「環球影城」，將最逼真的電影場景搬來，搭配冒險、刺激、歡愉等不同情緒的遊樂設施，是個可以同時收服大人小孩的超大型主題樂園，來到這裡玩上整整一天都沒問題！

在「Nifrel水族館」除了上百種類的海洋生物之外，富有設計感的展示空間也很有看頭，採用融合生物與照明、音樂等空間展示手法，讓每個區域都有各自的故事，如同在欣賞藝術；而園內還有設立小型動物園，可以觀賞可愛地黑腳企鵝、水豚等動物，完全抓住熱愛動物旅客的目光。

親子旅遊最佳選擇「環球影城」。(圖/盈達旅遊提供)

其一遊程「日是幸福鼠年賀喜‧關西雪紛飛‧六甲山雪遊‧小小兵環球影城5日」為親子專屬，特別規劃享用道地美食關西出汁鍋，「出汁」意指特選日本昆布等食材原料熬製成的高湯，是一道豬牛涮涮鍋，在寒冷的冬季裡吃一口肉、喝一口湯，幸福十足。大阪居酒屋也是美食行程之一，體驗日劇上班族最愛光臨的居酒屋，品嚐現烤串燒搭配啤酒，完全融入當地生活。

你熱愛日本，但不曉得該怎麼玩嗎？別擔心，盈達旅遊已經為你規劃好了超棒的日本旅遊，現成的行程擺在眼前，只要人去就沒問題，名額有限，要搶要快！

(中時電子報)