快滿30歲的韓國好手許美貞，今天在台灣裙襬搖搖LPGA第二回合賽事延續昨日好手「桿」，再次抓到7隻小鳥，單日揮出低於6桿的66桿佳績，低於標準12桿的132總桿獨居領先地位。尋求衛冕的美國名將奈莉.科達以1桿之差緊追在後；台灣小將陳宇茹幾近完美的66桿單日成績爬升至並列第12的好名次。

許美貞在前6洞就擊出5個博蒂，第8洞吞下柏忌，領先地位差點不保，幸好第12與第18兩個5桿長洞都成功抓鳥，在驚滔駭浪中帶著1桿優勢進入明日第三回合賽事。

許美貞賽後受訪時表示，去年表現不佳，今年賽前做好準備，沒想到卻換了場地，好加上沒有受到太大影響，只有在第8洞出現小小的亂流，最終還是及時穩住陣腳，很開心連續兩天都能打出66桿的好成績。

許美貞今年在8月與9月連續拿到兩場賽事冠軍，這次來台可說是來勢洶洶，許美貞笑說，這次有老公在身旁的加持，希望能再嘗奪冠滋味。

衛冕者奈莉.科達，打完前9洞一度退出領先群，好在後9洞抓到3鳥，尤其是第17與第18洞連續博蒂，單日67桿，再次回到領先行列，依舊擁有爭冠優勢。

來自加拿大的布魯克.韓德森，打完前11洞4個博蒂在手，第12洞5桿長洞，第3桿成功獵鷹，單日7鳥1鷹，低於標準8桿的64桿最佳成績，從原本的第19名躍居至並列第5。

韓德森表示，今天狀況絕佳，打出幾記好球，開心看到自己的名字是在領先群，讓別人在後面追趕的感覺很不錯。

美國選手普蕾賽爾也在第10洞2桿漂亮獵鷹，可惜全場吞下2柏忌，5鳥1鷹2柏忌，單日67桿獨居第9席位。

台灣好手陳宇茹前9洞2鳥，來到後9洞突然發威，不但抓下5鳥，而且15-17洞連續3洞博蒂，排名一度並列第10，可惜第18洞吞下柏忌，單日7鳥1柏忌的66桿佳績，創下在這項賽事單回最佳戰果。

(中時電子報)