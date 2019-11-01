無黨籍立委林昶佐服務處今天收到一封恐嚇信，內容控訴林昶佐支持同性戀結婚、支持台獨、挺廢死等議題，用嘲諷的口吻稱林昶佐辛苦了，應該退休了，「慶記」已經迫不及待為林委員與他全家人及競選團隊準備好，迫不及待放幾聲響炮，並署名「寒佳君」，林昶佐辦公室已報案交由警方處理。

恐嚇信內容指出，感謝林委員支持同性戀，支持台獨，挺廢死，阻擋我國跟中國建交，近來還聲勢浩大掃街為我們民眾製造熱鬧的氣氛，也感謝林委員與香港青年站在一起，委員您辛苦了，您該退休了，誠摯邀請林委員與他全家人及競選團隊所有人一起參加一場盛宴，「慶記」已經迫不及待為你們放幾聲響炮。

林昶佐受訪表示，收到信時發現信封都是用電腦打字，當時同仁開玩笑該不會是恐嚇信，結果打開一看確實是恐嚇信，嗆聲「慶記」已經準備好，對象包括家人及競選團隊，雖然無法判斷對象是誰，但屬名用諧音的方式，且威脅恐嚇提到香港反送中事件等，顯見是立場與他們對立的人。

林昶佐強調，選舉不論各種不同意見應理性辯論，這是民主社會最珍貴的過程，用威脅人生安全的方式，是選舉過程最不想看到的，非常不應該，也不能接受，已經主動向警方報案，後續交由員警偵辦。

(中時 )