興大實習商店的有機商品也在「有機農業推動中心」內展示。（林欣儀攝）

配合政府有機農業3.0政策，國立中興大學特別成立「有機農業推動中心」，1日正式揭牌營運，未來將積極協助農民從事友善環境耕作、解決消費者信賴問題，而校方同步舉辦「有機農特產品展售」的農業嘉年華活動，現場氣氛熱鬧。

中興大學校長薛富盛、行政院農業委員會農糧署副署長蘇茂祥及台中市政府農業局副局長蔡勇勝等人一同為「有機農業推動中心」揭牌，象徵台灣有機農業將邁向3.0的里程碑。

薛富盛指出，中興大學以農立校，見證台灣百年來在農業技術、生物科技等各方面發展，15年前更率先推動有機校園、12年前也發展有機農夫市集，未來希望持續投入有機農業的推動工作，盼協助政府從源頭解決民眾健康、政府財政問題。

「有機農業推動中心」中心執行長董時叡指出，全球農業發展已從有機2.0跨步到3.0，但目前全台高達99％耕地面積仍使用慣行經營，只有約1％土地採用有機耕作，未來盼透過中心協助國家制定有機農業政策，解決現有有機資材、消費者信任等問題。

配合有機農業中心營運，校方特別舉辦農業嘉年華，上百個攤位展示校內各系所研究成果及有機農產。

(中時 )