台中市烏日區玉闕朝仁宮1日清晨出發，將揹著媽祖、千順將軍前往玉山挑戰攻頂。（朝仁宮提供／林欣儀台中傳真）

不只要揹著媽祖、財神爺的神像登玉山，台中市烏日區玉闕朝仁宮更要扛著重達30公斤的千里眼、順風耳神將挑戰攻頂。12名成員組成「莊儀團」，1日清晨5點鐘出發，廟方強調，5年前就有這樣的想法，日前擲筊獲得神明同意，大夥還特訓了一段時間，希望一舉成功。

1日清晨5點鐘，玉闕朝仁宮莊儀團成員聚集在廟前焚香團拜，緊接著，有人雙手抱起鎮殿武財神二爺、有的抱著媽祖神像，其中2人更扛起高約3米、重達30公斤的千順將軍，頂著昏暗天色出發，一行人上午8點半抵達塔塔加後，步行約7、8小時，1日晚間抵達排雲山莊休息，預計2日清晨3點半攻頂。

「絕不是開玩笑！」玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，5年前就有信徒提出、希望揹著武財神與媽祖上玉山，當時大家都不以為意，但今年6月間又有人提出這樣的構想，希望藉由神明登玉山祈求庇佑，許多委員都深受感動。

廟方決定擲筊請示財神爺、媽祖，是否舉辦「登玉山護境佑萬民賜福」的行程，在許多人見證下，連續獲3聖笅同意，現場立即響起熱烈掌聲，廟方說，當時即開始籌組莊儀團，短短3天、12個名額就額滿，為了一舉扛起神像攻頂成功，成員們每天苦練體力，這次終於順利成行。

「這次是登玉山2.0版！」朝仁宮董事柳榮俊說，以往不少宮廟或企業都曾組團、帶著神像登玉山，但他們還要扛起超大千里眼、順風耳神將，希望一舉攻頂，祈求台灣國泰民安。

(中時 )