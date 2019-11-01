金門金湖國小今（1）日在滿天飛舞的彩條中，歡慶68周年校慶暨新校舍落成啟用。（金湖國小提供／李金生金門傳真）

楊鎮浯縣長頒獎表揚捐資興學有功人員，感謝他們為金門教育的奉獻。（金湖國小提供／李金生金門傳真）

楊鎮浯縣長頒贈捐資興學、績優志工、志工隊長當選證書，以及新校舍落成有功單位和人員。（金湖國小提供／李金生金門傳真）

湖小在全體師生的精心策畫下，推出一系列豐富的校慶活動。（金湖國小提供／李金生金門傳真）

湖小在全體師生的精心策畫下，推出一系列豐富的校慶活動。（金湖國小提供／李金生金門傳真）

湖小期待在新未來以更大的能量，奮力邁向另一個顛峰。（金湖國小提供／李金生金門傳真）

金門金湖國小今（1）日在滿天飛舞的彩條中，歡慶68周年校慶暨新校舍落成啟用。專程回到母校的歷屆校友、家長和師生以辦喜事的心情，共度不一樣的生日，期待充滿蓬勃氣息的學校，在新未來以更大的能量，奮力邁向另一個顛峰。

縣長楊鎮浯特別感謝辛勤付出的單位和人員，讓歷時3年半興建，共有5棟建築物的新校舍順利啟用。他強調，縣府未來也將配合教育部「老舊校舍改建計畫」，持續推動校園硬體改善外，並提升校園軟實力，做好基本學力扎根工作，特別是數理能力、基礎學科，讓金門的學子更具競爭力。

湖小在全體師生的精心策畫下，推出一系列精彩豐富的校慶活動，包括5月舉辦的新校舍命名徵選、第4代風獅爺特色紀念衫設計、創意紀念品創作到湖獅藝文美展，以及校慶專刊製作，連續數月不斷燃燒熱情和熱度。

今天校慶以學習成果為主題，在國樂社絲竹樂聲中揭開序幕，並安排幼兒園表演烏克麗麗「石獅爺的願望」，期待金門聚落守護神護佑孩子們不斷成長茁壯，場面十分溫馨。

另有6年級同學的相聲及讀經班朗誦。會中也頒贈捐資興學、績優志工、志工隊長當選證書，以及新校舍落成有功單位和人員，傳達全體師生感恩的心情。

(中時 )