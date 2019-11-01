機捷自去年6月推出120天定期票五折優惠、10月全線減價10元等多重優惠方案，機捷今年前九月全線日均運量年增20.3％，其中通勤族運量成長33％。

桃園市長鄭文燦1日在市議會指出，去年桃捷公司推出機捷優惠10元政策，目的即希望「降價衝運量」，當時預估運量能提升一成以上，營收及盈餘減少是可預期的，政策推出至今運量成長，機捷日均運量最高到八萬人次，比當初預期還要好。公共運輸服務業的目的不在賺錢，而是在提高其使用率，桃捷公司只要在不虧損的前提下，都可以推動各種運量提升方案。

桃捷公司指出，機捷推出這二項優惠方案迄今，今年前九月平均日運量成長至7.4萬人次，相較去年同期6.2萬人次，成長20.3％。主要通勤車站營收雖略為減少，但通勤使用率卻大幅提升，顯見「降價優惠衝運量」的政策目標已初步達成，運量提升也會增加商業空間、廣告租賃等附屬事業的營收。

以通勤族為主的新莊泰山、龜山林口、中壢青埔生活圈為例：新莊泰山生活圈A3～A6站營收雖減少2.8％，但運量大幅提升25.9％；龜山林口生活圈A7～A9站營收雖減少4.2％，但運量明提升18.5％；中壢青埔生活圈A17～A21營收雖減少6.2％，但運量提升19％。

(工商 )