解婕翎今(1)日擔任狼谷競技台《Game什麼東西》來賓，透露最近遇到許多宅男朋友示愛，「他們都會很激情地說要跟我結婚！」現在工作擺第一的她坦言要真正認識新朋友不太可能，只能從老朋友去尋找男友，她大笑兩聲後說：「看他們久了，也膩了，像兄弟！」過往在感情上會喜歡轟轟烈烈，充滿小女生幻想，甚至會因為男友想出去玩就會沒心思工作，如今若面臨相同的情況，「我就會回他『三小』」

月底她要與妹妹、實況主康妮去4天的泰國旅遊，她表示目前為止沒遇過旅途回來就跟朋友大吵一架或者跟前男友分手的事情。她自認是一個很能吃苦的人，永遠都是她訂機票和行程，同時跟朋友培養出默契，談好後行程就不會輕易更動，至今也還是會結伴旅遊。她透露朋友都比她還閒，有人不願意去規劃她就會去解決，「不是說我想，誰會喜歡像阿信一樣安排行程又要擔心對方喜不喜歡或玩的愉不愉快。」

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