南投縣長林明溱（右二），到仁愛鄉帖比倫瀑布會勘。（廖志晃攝）

前往帖比倫瀑布部分路段，必須藉助繩索攀爬。（廖志晃攝）

仁愛鄉帖比倫瀑布，兼具飛瀑、崖壁、急湍與深潭，美景渾然天成，也是口耳相傳的祕境；南投縣長林明溱近日兩度前往會勘，決定以設置步道及觀景平台，確保觀瀑遊客安全。

林明溱率同觀光處長王源鍾、原民局長史強、工務處長陳錫梧、新聞行政處長林琦瑜與縣議員林芳伃，會同東勢林管處副處長陳燿榮、仁愛鄉長吳文忠前往帖比倫瀑布會勘。

帖比倫瀑布祕境，從投89線力行產業道路進入，得要1個多小時車程，然後在雜木林與崎嶇山徑中徒步，部分陡坡必須攀爬通過，才能抵達溪谷中的瀑布。

林明溱表示，力行產業道路聯結8個部落，以種植蔬菜、水果、茶葉等經濟作物為主，因此5年來持續進行道路邊坡改善，到明年底前，縣府將再投入2億5000萬元改善路況，讓居民與遊客出入更安全。

帖比倫瀑布吸引遊客慕名前往，但是，前往瀑布的山路還是原始狀態，羊腸小徑錯落在山林之間，部分路段必須藉助繩索和長梯攀爬！林明溱表示，將盡速規畫設計觀景平台及步道，讓遊客到紅香溫泉泡湯時，還可以順道探訪帖比倫瀑布的美景。

(中時 )