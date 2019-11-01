彰化縣流浪狗問題嚴峻，包括台灣防虐動物協會在內數個動保團體，與縣議員賴澤民、莊陞漢與吳韋達等人，1日在縣府廣場陳情抗議，指責政策失靈導致收容所嚴重超收爆籠，農業處強調，會繼續尋找合適的收容新處所。
根據統計，過去4年彰化縣流浪狗數量從7000隻暴增至1.6萬隻，反觀人口卻負成長，近4年流失1.2萬人，犬隻繁衍速度快速；彰化縣近年實施「精準捕捉」，卻傳出收容所大爆籠，收容所收容量僅161隻，實際卻超收到300甚至350隻，3、4隻狗擠在同個鐵籠，生存空間受限。
台灣動保行政監督聯盟祕書長何宗勳指，流浪狗政策失靈，導致動物受難又引民怨，光靠精準捕捉，無法解決根本問題；犬隻傷人和人犬衝突，使得流浪狗被捕、入所量大增，最高1天就有逾40隻狗，嚴重超收；原本一個籠舍只放2隻，現在硬塞到4、5隻，連走道、放風區，都擺滿狗籠，當作額外的臨時收容空間。
農業處長邱奕志接下陳情書後表示，全台有9個縣市皆面臨收容所爆籠情形，將與動保團體面對面坐下來好好溝通；強調縣府將積極落實源頭管理，也正積極尋覓合適地點，完善規畫新的收容處所，盼民代、民眾都能支持。
他說，彰化縣過去3年TNVR（誘捕─絕育─疫苗─回置）僅幾十隻，執行率偏低，王惠美上任縣長後要求積極執行，今年以來已執行431隻。
(中時 )
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