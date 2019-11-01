台灣防止虐待動物協會、台灣動物保護行政監督聯盟，及彰化縣浪愛回家救護協會等動保團體昨上午向彰化縣政府陳情抗議，要求正是流浪犬隻收容問題，勿使毛孩受苦；縣議員賴澤民（右二）、吳韋達（右三）和莊陞漢（右四）亦到場聲援。（謝瓊雲攝）

彰化縣流浪狗問題嚴峻，包括台灣防虐動物協會在內數個動保團體，與縣議員賴澤民、莊陞漢與吳韋達等人，1日在縣府廣場陳情抗議，指責政策失靈導致收容所嚴重超收爆籠，農業處強調，會繼續尋找合適的收容新處所。

根據統計，過去4年彰化縣流浪狗數量從7000隻暴增至1.6萬隻，反觀人口卻負成長，近4年流失1.2萬人，犬隻繁衍速度快速；彰化縣近年實施「精準捕捉」，卻傳出收容所大爆籠，收容所收容量僅161隻，實際卻超收到300甚至350隻，3、4隻狗擠在同個鐵籠，生存空間受限。

台灣動保行政監督聯盟祕書長何宗勳指，流浪狗政策失靈，導致動物受難又引民怨，光靠精準捕捉，無法解決根本問題；犬隻傷人和人犬衝突，使得流浪狗被捕、入所量大增，最高1天就有逾40隻狗，嚴重超收；原本一個籠舍只放2隻，現在硬塞到4、5隻，連走道、放風區，都擺滿狗籠，當作額外的臨時收容空間。

農業處長邱奕志接下陳情書後表示，全台有9個縣市皆面臨收容所爆籠情形，將與動保團體面對面坐下來好好溝通；強調縣府將積極落實源頭管理，也正積極尋覓合適地點，完善規畫新的收容處所，盼民代、民眾都能支持。

他說，彰化縣過去3年TNVR（誘捕─絕育─疫苗─回置）僅幾十隻，執行率偏低，王惠美上任縣長後要求積極執行，今年以來已執行431隻。

(中時 )