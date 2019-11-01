來自俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區Aban完全中學師生今日到樹德科大參訪，由樹德科大應用外語系主任潘佳幸與外籍教師田安克接待，帶領師生認識台灣教育制度，12名學生由校長與計畫老師帶領下，同時展開體驗揮毫樂趣。

此次來訪的Aban中學的交換學生年齡在13歲至19歲，長期與高雄市四維國小有國際交流關係，以往兩校之間皆以視訊英文交流，今年首次突破性實際交流，並以樹德科大做為台灣大學端參訪的第一所學校。

田安克規劃通識教育學院曾議漢老師指導書法體驗，並參觀圖書館校史室、體適能運動中心、學校自營的59號咖啡文創；潘佳幸祝福大家享受樹德校園巡禮之趣、語文中心華語組許若麟老師簡單介紹學校五大學院、應外系李凱傑老師及7名學生志工機動協助書法體驗。

書法老師曾議漢示範「天地玄黃、宇宙洪荒」八個字，由校長Natalya Putintseva師生依樣畫葫蘆；貼心的林歐莉亞在白板上將複雜的中文按筆劃逐一解體，方便大家模擬學習，最後林歐莉亞將每個人的名字音譯中文，由曾議漢老師為大家題上中文姓名，調皮的林歐莉亞請曾議漢代為寫下名字，強調要拿回去唬弄老公，說自己毛筆字很厲害。

(中時 )