無名屍曝屍地點偏僻，警方鑑識人員（藍衣者）跟著李姓墓園工人（橘衣者）穿過樹叢才找到屍體。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

無名屍身上穿著尚未爛掉的四角褲。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市南區南山公墓內的一座廢棄墳墓上，在上月26日遭墓園工人發現一具腐爛見骨的男性遺骸，全身除了白骨，腐爛到只剩一面刺青的人皮，警方忙了5天，找來法醫仍無法辨識身分，只好公布一張布滿刺青的人皮照片與死者身穿的內褲、拖鞋，等待家屬指認。

南山公墓管理委員會定期聘請工人除草，李姓工人4月到墓園割草時，還沒發現異狀，上月26日再來時，竟在一座已撿骨完的廢棄荒墓上，發現一具腐爛白骨，嚇得報警。

警方根據骨骸還穿著四角內褲與夾腳拖鞋，研判並非墓園內枯骨，白骨上還有一面尚未腐爛的人皮，警方猜測是死者左肩上的皮膚，攤開人皮後可見明顯的人頭刺青，現場並無發現死者證件。

檢警找來法醫相驗死者身分，但曝屍地點相當偏僻，需通過厚厚的樹叢，一般人幾乎無法抵達，附近無設置監視器，因4月至10月的戶外天氣多變影響，難以精確推估死亡時間，判斷起碼死亡3個月以上。

警方追查5天仍無法突破案情，只得公布死者的刺青人皮、四角褲與夾腳拖鞋，說明死者應為年紀較長的男性、灰白短髮、上齒幾乎全退化脫落，下齒也僅剩1顆，希望家屬指認，讓死者找到返家的路。

(中時 )