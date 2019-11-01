一名男子協助友人下葬的過程中突然昏迷倒地，當場不省人事逕送醫救治後仍不幸身亡。

中國報報導，10月31日下午馬來西亞一處墓地舉行葬禮，死者的友人一起協助棺木下葬，不過就在此時一名協助拉繩子的男子不知為何突然昏迷倒地，被緊急送醫後仍回天乏術不幸身亡。

(中時電子報)