被煞到？朋友下葬送葬男倒地身亡同去 17:342019/11/01 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名男子協助友人下葬的過程中突然昏迷倒地，當場不省人事逕送醫救治後仍不幸身亡。 中國報報導，10月31日下午馬來西亞一處墓地舉行葬禮，死者的友人一起協助棺木下葬，不過就在此時一名協助拉繩子的男子不知為何突然昏迷倒地，被緊急送醫後仍回天乏術不幸身亡。 (中時電子報) #下葬 #身亡 #友人 #突然 #昏迷 也許您會感興趣 推薦閱讀 洩漏聲押理由及筆錄 律師遭停職半年 08:322019/10/28 社會 事故撞重度昏迷 韓粉醒來竟說了這句話...網友熱淚 09:442019/10/28 政治 下葬4月亡妻突來電 夫墓園驚見真相… 10:482019/10/28 社會 日籍友人送上必勝達摩 馬文君感動許願達成立委四連霸 18:262019/10/28 生活 北市女子爛醉返家 色保全趁機摸一把 18:172019/10/29 社會 IS首領巴格達迪身亡 外交部：發揮人道精神積極參與後續工作 19:192019/10/29 政治 涉撞死興大學生 肇事嫌犯晚間投案 20:502019/10/29 社會 疑毒駕撞死興大生 賴男移送低聲道歉 11:222019/10/30 社會 Apple被騙積蓄不敢告訴家人 04:102019/10/31 娛樂新聞 酒駕撞翻騎士 友人頂罪一併送辦 11:222019/11/01 社會 社會熱門新聞 台男娶「玉女明星臉」越南妹 網見照瘋喊：＋1 - 社會 短髮正妹逛超市彎腰 白衫遮不住雪乳 - 社會 兒自拍全裸片 李興文氣炸要他獨自面對 - 社會 脫衣變脫褲！見妻「裸睡異常」 驚覺頭頂發綠光 - 社會 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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