◎連署未達標 新黨楊世光：全力挺韓

新黨總統參選人楊世光今日召開記者會，坦言未能達成參選2020總統選舉所需要的連署書數量，基於近期民進黨政府綠色恐怖的作為，為了避免連署支持他的選民被追殺，不會將連署書交予政府，而對於2020大選立場，他指出新黨主席郁慕明已表達以大局為重之下會支持國民黨總統候選人韓國瑜。

◎蔡要連任 呂嗆：５大弊案說清楚

2020總統大選連署僅剩最後一天，前副總統呂秀蓮今與副手彭百顯上午召開「弊案與政策賄選，民進黨視而不見？記者會」；提出兆豐金等五大舊弊案，呼籲蔡政府要選連任，就應該對外說清楚。

◎噁！飲用水遭污染 3地區嚴重超標

你喝下去的水乾淨嗎？環保團體今（1）日舉行記者會，直指鄰近斷層帶及海邊的掩埋場地下水污染嚴重，目前南台灣地區大多抽取地下水做為自來水源，而高屏、雲林、台南、新竹、桃園、台東等縣市垃圾場地下水監測值的髒水，已超過飲用水源水質標準，污染非常嚴重，呼籲政府檢討缺失並訂定管理巡查機制。

◎蘆洲6歲童疑遭虐死 外婆涉殺人罪聲押禁見

新北市蘆洲區一名6歲楊姓男童，昨(31日)晚間5時許疑在浴室跌倒，頭部重創陷入昏迷，送醫後宣告不治，但現在卻傳出院方在急救時，驚見男童骨瘦如柴，且身上有多處瘀青及舊傷，疑似遭魏姓外婆長期凌虐，檢方稍早複訊後，認定魏姓外婆涉嫌對未滿十八歲之人施以凌虐致死罪嫌重大，有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

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(中時電子報)