新北林口、桃園龜山交界的林口A交流道，由於交通頻繁，尖峰時段交通打結嚴重，新北市8月在南向閘道設置智慧型攝影機抓違規，市議員陳雅倫提議市府，盼在在北上閘道裝設科技執法設備，桃園市長鄭文燦表示，要求交通局做好執法前宣導，預計明年上半年上路。

交通局表示，林口交流道北入閘道口車流量大，若車輛上不去國道，就容易卡在路口停等，造成路口未能淨空，影響車輛續行，再來平面車道雖有2個左轉車道，但左轉車占用直行車車道情況仍相當嚴重，將透過科技執法方式，取締未保持路口、左轉車占用直行車車道車輛，透過錄影像與車牌辨識設備取締，交由警方認定開單。

陳雅倫說，桃園發展智慧城市，旨在以科技解決問題，龜山林口交流道塞車問題嚴重，希望桃園增設科技執法設備，整頓林口A交流道北上閘道交通壅塞情形。

市長鄭文燦表示，市府原則贊同林口A交流道增設科技執法，加強路口淨空，依過去桃園在中壢火車站及內壢火車站的經驗來看，推行科技執法成效良好，成功減少違規次數，降低警力負擔，但因執法對象涵蓋往來龜山與新北的鄉親，「一定要有宣導期」，以利執法。

(中時 )