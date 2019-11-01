國民黨總統候選人韓國瑜將於下周二，11月5日展開苗栗傾聽之旅，從竹南鎮龍鳯宮出發，一連參拜山海線4大宮廟，並走訪公館鄉陶瓷、柿餅加工產業，以及泰雅原民文化產業園區，縣黨部主委林祥川表示，透過拜訪行程了解基層產業概況，針對陶瓷沒落，韓將與業者對談，討論如何突破產業困境。

韓國瑜苗栗傾聽之旅5日啟動，上午10點抵達竹南鎮龍鳳宮，短暫停留25分鐘後，驅車前往通霄鎮白沙屯拱天宮參拜，11點50分到公館鄉五穀文化村，了解陶瓷產業現況，並與業者對談，中午用餐小憩後，下午2點10分前往公館鄉「柿之鄉」柿餅加工廠參訪，停留約20分鐘。

下午3點抵達泰雅鄉泰雅原住民文化產業園區，停留1小時後，驅車返回苗栗市玉清宮參拜，下午5點半到頭份市永貞宮參拜，停留30分鐘後離開，晚間無造勢晚會。苗栗傾聽之旅橫跨苗縣3大人口密集區，竹南、頭份、苗栗市，是韓繼7月中旬到傅宅，為前縣長傅學鵬的母親捻香致意後，二度造訪苗栗，首次公開與民互動。

林祥川表示，韓國瑜將深入苗縣6鄉鎮市與基層民眾互動，並與2選區的立委參選人「合體」，展現母雞帶小雞、小雞挺母雞的勝選氛圍，前縣長劉政鴻、縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人將受邀陪同出席，營造大團結氣勢。

(中時 )