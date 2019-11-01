文具控、手做迷照過來！看紙膠帶拼貼玩設計、印章卡片秀繽紛！延續東京、福岡，2019年紙博巡迴終於要前往最終站「台灣」，首次海外舉辦值得紀念的「紙博 in 台北」將於11/16、11/17在華山1914創意園區舉辦，將原汁原味地呈現日本紙博的精髓，如日式特色文具、mt紙膠帶、印章、卡片，讓生活添增色彩與創意。

首次於台北舉辦的「紙博」是集結各式各樣紙物的日本紙品大博覽會。（圖取自活動官網）

主辦單位手紙社原為編輯團隊，現以「活動策畫」「雜貨」「咖啡廳」三大項目為主力，期盼將令人感到興奮的事物，以獨有的視角傳遞給大家。不僅在調布、鎌倉設有店鋪，小器生活空間華山店內也有手紙舍台灣店，洋溢作家風格的豐富品項令人流連忘返。除了紙博以外，手紙社主辦的紅葉市集、東京蚤之市也是每年吸引各國旅客參加的國際盛會，今年更剛結束熱鬧喧騰的第二屆布博in台北！

首次於台北舉辦的「紙博」是集結各式各樣紙物的日本紙品大博覽會，2017年4月於東京舉辦第一屆，今年7月的場次更於兩天內聚集了約13000位喜愛紙品的粉絲，可謂盛況空前！「紙博 in 台北」也將展出由日本大廠、文具店、插畫家等製作的美好紙品，透過創作，增添生活色彩與趣味。

特色卡片訴說紙博創意精神與元素。（圖取自活動官網）

2019年紙博主視覺第三彈帶來的是ますこえり所繪的插圖。「紙博 in 台北」的主視覺透過將出展者ROCCA的設計紙纏繞於女子身上，展現出色彩繽紛的紙品在熱鬧地舞動的設計。其他在這裡出現的紙品是同樣為出展者的大枝活版室、DRESSENSE和水縞的作品。

本次將圍繞「插畫」、「復古紙物」、「設計」、「製造商」、「文具店」、「印刷・加工、etc」、「活版印刷」、「素材」幾大主題，來細述紙品的美好與多元性。多達39組的展位將一齊展現紙物的多變樣貌，更準備許多台北場限定商品。

人氣紙膠帶品牌mt -masking tape-更是睽違許久來台參展。（圖取自活動官網）

值得一提的是，超人氣紙膠帶品牌mt -masking tape-更是睽違許久來台參展，另外也特邀台灣品牌「PAPER WORK 紙本作業」與「直物生活文具」共襄盛舉。可愛的、精巧的、實用的...最精彩最炫目的紙品嘉年華就在11月16日、17日的「紙博 in 台北」！

紙博 in 台北

期間：11月16日 11:00-19:00﻿、11月17日 10:00-18:00﻿

地點：華山1914創意園區

(中時電子報)