推動部落文化特色與觀光旅遊，交通部觀光局參山國家風景區管理處將於本月16、17日舉辦「原音天籟音樂會」，為活動暖身，來自南投縣信義鄉信義國小的學童們，1日下午接連到高鐵台中站、台中市市民廣場快閃演出，博得旅客滿堂喝采。

穿著布農族傳統服飾的信義國小「布」能沒有你合唱團學童們，1日下午帶著布農族傳統樂器杵音、五弦琴到高鐵台中站，短短10分鐘的快閃演出，以清亮的悠揚歌聲、搭配優美的肢體舞蹈表演，吸引許多遊客駐足觀賞。

除了在高鐵站快閃演出，這群布農族孩子緊接著又到市民廣場表演，現場還有台灣觀光吉祥物「喔熊OhBear」加入表演，吸睛十足。參山國家風景區管理處副處長曹忠猷指出，推動山區部落文化，16、17將在市民廣場舉辦原音天籟音樂會，包括布農族、魯凱族等全台知名合唱團體將演出，盼唱出台灣部落新氣象。

曹忠猷表示，這兩年觀光局推動部落旅遊頗有成果，明年更將擴大至鄰近的山脈觀光，透過活動邀國內外遊客來感受台灣原住民的美食、文化與生態，重新體驗原民文化。

(中時 )