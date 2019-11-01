國民黨總統參選人韓國瑜1日下午4時抵達龍潭呂玉玲競選服務處進行造勢，他笑稱自己是客家女婿，最喜歡吃客家菜，每回經過龍潭交流道都非常想來品嘗美食，稱讚完龍潭後隨即話鋒轉向呂玉玲，他說觀察呂玉玲問政簡直一鳴驚人，日前質詢國安局議題，網上瘋傳令人刮目相看。

韓國瑜以江湖上有3把刀來譬喻，稱民意代表手上也有3把刀，就是為民喉舌的質詢刀、看緊荷包的預算刀以及依法行政的法案刀，這3把刀是民意代表最重要的武器，他認為呂玉玲在立院的表現可圈可點，恭喜平鎮、龍潭人擁有這麼好的立委。

不過韓國瑜認為再強勢的立委也需要兩隻翅膀，最重要的就是總統大選，要讓人民過得好、安居樂業，無論用神或是人的力量，都希望大家安居樂業、國泰民安、風調雨順。

「2020年1月11日用選票翻轉台灣！」韓國瑜在舞台上大聲疾呼，這3年半來在民進黨執政下大家國得很辛苦，他十分擔心台灣的未來，台灣正面臨鎖國困境，東南亞16個國家關稅同盟，台灣被排除在外，他認為台灣不能再這樣下去，要一起來改變命運，為了自己、家人、社會、下一代，更為了中華民國。

(中時 )