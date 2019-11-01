1111購物節即將開打，將推出眾多好康優惠，不願錯過雙11龐大商機，連電信三雄也加入戰局，三家業者同步在網路門市推出通話、上網、漫遊等優惠，準備搶一波，消費者則可以看準目標賺一波。

●台灣大哥大iPhone 11下殺1111元

11月1日起，在網路門市申辦指定專案，月付699元上網吃到飽，可直接獲得國泰航空東京或首爾來回限量機票1張，還加碼送國際漫遊11天吃到飽；myfone購物也推出iPhone 11、Apple Watch 5限時1111元搶購，比打一折還更划算。

11月1日起至11月30日，在網路門市申辦999專案，綁約24個月，除享雙飽外，網外語音送950分鐘免費，再提供2張台北-首爾來回限量機票、綁約30個月提供2張台北-東京來回限量機票，兩方案並加碼送2組國際漫遊吃到飽11天。

●中華電信「狂歡11天」

中華電華電信網路門市11月1日起至11月11日，推出「瘋搶雙11購物節」，搭配指定方案最低月租398元起，就可以把限量精品家電1+1雙好禮帶回家。

此外，國際漫遊包括日、韓、港、澳、大陸也有「雙11限定輕量型」加量20%快閃方案；預付卡e儲值滿額送1.2GB；今年最後一檔申請HiNet光世代+MOD，再送家電好禮。

●遠傳上網流量買1送1

遠傳易付卡推出網路通路儲值「上網計量型買１送１」，只要透過官網或遠傳行動客服APP儲值計量型上網方案，全部買1送1，選儲1.2GB只要90元，上網流量翻倍送，16GB可使用半年，讓易付卡用戶也可以快捷上網。

遠傳易付卡還推出首次儲值「上網計日型」也享有買1送1優惠，不用再擔心流量不夠，透過全台遠傳門市、四大超商、遠傳官網、遠傳行動客服APP都可購買。

(中時電子報)