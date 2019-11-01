旅美好手曾仁和與王維中出席adidas為響應「世界12強棒球錦標賽」舉辦的「adidas 101 棒球公園」開幕活動，並分享兩人對戰中南美球員的心得，其中曾仁和分享自己很想再打一次國家隊，更自爆上禮拜才遇到偶像彭政閔，兩人互動有趣。

12強賽中華隊先後遇上波多黎各、委內瑞拉，曾仁和及王維中在美國常與中南美球員交手，王維中表示，「中南美球員身體條件優勢明顯，不過中華隊也有一定情報情蒐能力，自己經驗來看，兩好球後可以透過引誘球混淆來達成目的。」而曾仁和則分享，「中南美球員的力量、選球都不錯，會積極進攻好球帶爭取好球數，搭配球探報告做攻擊會更容易達成目的。」

曾仁和在adidas的活動中拿起球棒練打。（鄧心瑜攝）

曾仁和在2013年經典賽與偶像彭政閔曾當過隊友，當時他18歲首次入選高層級國家隊，剛好是彭政閔生涯最後披上國家隊戰袍。曾仁和透露自己想再入選中華隊，並看看經過職棒歷練後，當時與現在的心態和球技有無進步，「上次打經典賽還是高中生，不太懂投球策略，球也容易被打出去，想知道進步多少。」

曾仁和更自爆上周才遇到彭政閔，「去吃麵發現恰恰前輩坐在我後面，還嚇了一跳，真的是巧遇，我們有聊了一下，恰恰前輩還關心我近況，要我加油。」曾仁和進一步表示，先前有聽說兩人住在同一區，沒想到過幾天真的遇到了。

曾仁和還爆料雖然兩人不常私下聊天，不過彭政閔常會用LINE傳一些好笑的連結、圖片給他，像是群組轉發的內容，不過曾仁和「已讀不敢回」，他笑說，「我不知道要回什麼！」

(中時電子報)