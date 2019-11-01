「慶記已經迫不及待為你們放幾聲響炮了」 林昶佐服務處接疑似恐嚇信 17:442019/11/01 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 無黨籍立委林昶佐。（資料照片，姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林昶佐服務處接獲恐嚇信。（林辦公室提供／陳鴻偉台北傳真） 日前脫離時代力量的立委林昶佐，位在中正區的服務處1日上午接獲疑似恐嚇信，紅色信紙及金色醒目大字，內容提及「感謝林支持台獨」、「感謝林支持廢死」…「慶記（子彈台語）已經迫不及待為你們放幾聲響炮了」，林辦工作人員已向警方報案，全案正由警方採證、偵辦中。 據了解，信件是以郵寄方式約在上午10時送達，內容有對林不利及恐嚇字眼，甚至暗示要到林服務處「開槍」，警方鑑識人員已徹底採集信件、信封上的可疑指紋，另循線追查郵政的寄送管道。 (中時 ) #鞭炮 #警方 #林昶佐 #信件 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 新創勞動型態 送餐人員權益如何 04:102019/10/28 焦點新聞 甘肅夏河5.7地震 未收到人員傷亡報告 09:222019/10/28 兩岸 國合會、抽水站人員 續留責任制 14:462019/10/28 生活 北檢美女襄閱陳玉萍 榮獲「公務人員傑出貢獻獎」 16:022019/10/28 社會 港記者杯葛警方記者會 高喊捍衛新聞自由 18:382019/10/28 兩岸 轉貼蘇貞昌摔筆影片竟遭警方移送 幸好法官這樣判 22:242019/10/28 社會 員警偷查正妹個資 遭政風人員識破打臉 11:072019/10/29 社會 警方全國總動員查緝賭博 查獲詐騙集團還兼營組頭 18:012019/10/29 社會 500公克以上信件 11月起開放民營遞送 14:282019/10/30 生活 不滿林昶佐挺同婚、台獨 「寒佳君」恐嚇「慶記」準備好了 17:202019/11/01 政治 社會熱門新聞 台男娶「玉女明星臉」越南妹 網見照瘋喊：＋1 - 社會 短髮正妹逛超市彎腰 白衫遮不住雪乳 - 社會 兒自拍全裸片 李興文氣炸要他獨自面對 - 社會 脫衣變脫褲！見妻「裸睡異常」 驚覺頭頂發綠光 - 社會 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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