林昶佐服務處接獲恐嚇信。（林辦公室提供／陳鴻偉台北傳真）

日前脫離時代力量的立委林昶佐，位在中正區的服務處1日上午接獲疑似恐嚇信，紅色信紙及金色醒目大字，內容提及「感謝林支持台獨」、「感謝林支持廢死」…「慶記（子彈台語）已經迫不及待為你們放幾聲響炮了」，林辦工作人員已向警方報案，全案正由警方採證、偵辦中。

據了解，信件是以郵寄方式約在上午10時送達，內容有對林不利及恐嚇字眼，甚至暗示要到林服務處「開槍」，警方鑑識人員已徹底採集信件、信封上的可疑指紋，另循線追查郵政的寄送管道。

(中時 )