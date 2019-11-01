台北市議員許家蓓今在北市議會質詢提出，今年資訊局資安預算高達9千900萬，而明年甚至編列1億4千萬的預算，但近4年的資安發生事件卻不減反增，許家蓓質疑北市府根本沒做好資安教育訓練，甚至查出許多單位沒有依照行政院規定編列資安人員。面對市府的資安問題，柯文哲也承認私人銀行的資安都做得比市府好。

台北市長柯文哲上任後推動e化政策，許多申請都可透過網路線上辦理，許家蓓指出，資訊系統安全非常重要其中包含民眾的個資，應防止駭客入侵，編列預算就應該要落實資安的防護。

許家蓓說，中央今年通過「資安法」，將地方政府各機關分級，共有ABCDE五級。根據法規，B級機關要配置2名專職資安人力，C級1名，D級一名兼職資安人員；但目前市府仍有27個機關資安人力不足，甚至完全沒有資安人員。

北市府資訊局長呂新科表示，已跟行政院資安處討論過，前2年將用委外約聘的方式來找到資安人員，近期會補足各單位資安人員；另外，未來也會將某些單位資訊向上集中，把系統含量減少，降低分級等級。

許家蓓也指出，「資安法」規定每位公務人員要上至少3小時的資安訓練，北市府資安教育訓練近年是不合格，以文化局為例，100名員工，近5年接受資安訓練的人數，竟然只有個位數，並要求資訊局改善。

呂新科表示，未來資訊局和各局處會透過研習來強化教育訓練，並在近期內完成資安訓練。

(中時 )