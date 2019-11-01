2019年苗栗縣傑出身心障礙人士受獎者賴東瑩（右），感謝結髮妻相伴不離不棄。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府1日舉行傑出身障者暨身障家庭照顧者、績優身障福利團體表揚，安排手語老師及聽打人員服務身障者。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府1日舉行傑出身障者暨身障家庭照顧者、績優身障福利團體表揚，安排手語老師及聽打人員服務身障者。（巫靜婷攝）

響應國際身心障礙者日，苗栗縣政府1日舉行傑出身障者暨身障家庭照顧者、績優身障福利團體表揚，59歲的小兒麻痺患者賴東瑩，為苗縣肢體傷殘自強協會創會長，上台分享經歷，感謝結髮妻不離不棄，真摯夫妻情感動眾人，社會處指出，今年共有10名身障者、10名照顧者及13個社福團體獲獎。

賴東瑩為家中長子，從小患有小兒麻痺行動不便，為體恤父母工作辛勞，高職畢業後決定到照相館當學徒，學習一技之長，減輕家中負擔，1980年順利開設自己的照相館，替客戶拍照時，意外認識小他3歲的妻子彭翠華，展開熱戀，積極行動說服岳父母把女兒嫁給他。

彭翠華說，賴東瑩為高中畢業照的攝影師，2人因而結緣，愛情長跑7年才步入禮堂；賴說，岳父母當時聽到女兒要嫁身障者，頻頻四處打聽他的為人，直到確定女兒有了穩定的依靠才同意出嫁，婚後與妻育有3女，各有成就，特別感謝妻子40年來的陪伴，成為他最強的後盾。

賴東瑩在照相館工作期間，得知許多身障者需要協助，1985年成立「苗栗縣肢體傷殘自強協會」，協助肢體傷殘者爭取權益、推動無障礙生活空間、舉辦友善藝文及體育活動等，照顧會員親力親為，被視為肢障者的表率，他勉勵身障朋友「不要在意身體狀況，相信自己一定可以！」。

縣長徐耀昌提到，昨日旺旺集團贈送縣府，1輛價值200萬元的復康巴士，目前苗縣共28輛，明年縣府再編1100萬元預算，打造大型復康巴士，可放6輛輪椅車，20個座位，預計母親節前後啟用，另提供1966喘息照護專線，1年可申請21天，由專業人員幫忙，讓照顧者放鬆休息。

(中時 )