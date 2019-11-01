為推廣逐漸式微的台灣布袋戲文化，國寶級布袋戲操偶藝師黃海岱所創立的「五洲園掌中劇團」1日特別到草湖國小，演出「史大俠與小丑醫生」布袋戲，現場只見學童們專注觀賞台上戲劇演出，大夥看得津津有味，也體味早期台灣生活樂趣。

這齣「史大俠與小丑醫生」布袋戲描述大俠史艷文率領群俠捍衛中原武林，卻身中魔教刺客「愛哭功」偷襲，負傷逃至「快樂村」，反倒將緊追著他的魔教爪牙帶進快樂村中，史艷文將與村中的快樂來源「小丑醫生」一同對抗敵人，村民重拾歡樂。

結合現有社會情況，劇碼中也特別加入「反毒反黑反霸凌」的意涵，透過戲劇告訴孩子們不讓魔教壞人傷害善良好人，重新營造「快樂村」為重視人權、守護生命、拒絕暴力的「友善村」。

立委何欣純說，坐在板凳上觀賞布袋戲的景象也是她童年記憶一環，因深感台灣年輕世代無法體會布袋戲的傳統魅力，特別邀請五洲園掌中劇團至草湖國小與太子宮演出，希望透過藝文活動為孩子們帶來樂趣，也重新感受台灣傳統布袋戲的藝術文化之美。

(中時 )