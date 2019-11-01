YouTuber崛起後，自媒體的觀眾不斷增加，除了衝擊傳統媒體外，分眾化的現象讓媒體頻道也變得更多元。《博恩夜夜秀》以及《Joeman秀》是當今兩個都頗具知名度的訪談類型節目，有網友就提問，此兩個節目發跡時間差不多，如今卻貌似博恩的節目較成功，Joeman到底差了什麼？其他網友紛紛在文章下面留言，曝2人之間有關鍵的「1字」差異。

原PO在PTT上以「為何博恩夜夜秀成功 Joeman秀還沒成功」為題，表示兩節目大致在同時發跡，《夜夜秀》一開始本來很慘淡，不過節目到了第二季之後就開始急起直追，業配合作量暴增，還不時能登上YouTube的發燒前幾名。然而《Joeman秀》一開始就跟《Luve》平台合作，有質感加上嚴格控制成本，應該也不虧，現在的影響力卻幾乎消失，是發生什麼事了，兩節目發展怎麼差那麼多？

原PO在PTT上以「為何博恩夜夜秀成功 Joeman秀還沒成功？」為題，表示此兩個節目發跡時間差不多，如今卻貌似博恩的節目較成功，Joeman到底差了什麼？（摘自PTT）

網友見狀，紛紛留言，直曝關鍵差異非常淺而易見，在於「臉」。網友表示，絕對是顏質上的差異。「face」、「臉」、「臉的問題」、「人帥XXX，人醜XXX」。

「為何博恩夜夜秀成功 Joeman秀還沒成功？」網友直曝關鍵差異非常淺而易見，在於「臉」，認為博恩顏質勝出。（摘自博恩臉書粉專）

不過還是有網友認真回應，表示兩節目的性質並不相同，《夜夜秀》主打時事議題，用幽默的單口相聲方式針貶時事，主題立意明確，通常喜歡看該節目的人是同一族群，所以粉絲漸漸擴大。而《Joeman秀》每個主題都想碰一點點，偏屬於娛樂性質，每集吸引的客群不盡相同。還有網友認為《Joeman秀》只是Joeman頻道裡眾多節目裡的其中一個系列而已，並不專精。「九面多系列，甚麼都想賺，所以沒法都突出」、「九面就什麼都做，但沒有一個系列長久的」。

夜夜秀》主打時事議題，用幽默的單口相聲方式針貶時事，主題立意明確，通常喜歡看該節目的人是同一族群，所以漸漸擴大。（摘自博恩粉專）

就技術層面，網友更分析，《Joeman秀》除了主持人掌握節奏要更好之外，後製的功力不夠強」。令人時常會覺得後製的吐槽點，打斷了原本的觀看影片節奏。

總結來說，博恩本身除了比較討喜外，節目內容立意明確，有對時事做較深度討論，所以深受觀眾喜愛；Joeman則是以娛樂取向為主，客群較分散。

雖然《Joeman秀》沒有比《博恩夜夜秀》來得受歡迎，卻有網友揭露，Joeman實際上賺得比博恩多，因為Joeman本身擁有多個節目、不同主題的關係，月收日至少50萬。

就技術層面，網友更分析，《Joeman秀》除了主持人掌握節奏要更好之外，後製的功力不夠強」，但因為Joeman本身擁有多個節目、不同主題的關係，月收日至少50萬。（摘自Joeman臉書粉專）

(中時電子報)