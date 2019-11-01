有網友發現賈乃亮疑似在深夜PO文回應，隨後又秒刪。(取自微博)

賈乃亮。(取自賈乃亮微博)

大陸女星李小璐2年前曾與嘻哈歌手PG One爆出過夜不倫戀，隨著近日兩人親密影片在陸網瘋傳，PG One也終於認了曾與李小璐發生過感情，不過外界最關心地仍是李小璐老公賈乃亮的反應。

PG One認戀大哥的老婆李小璐，繼兩人親密影片曝光後，陸網這幾日也瘋傳著2張長相激似李小璐的女子露臀艷照，引爆網友討論，「這個照片是PGOne自己爆出來的嗎」、「這是哪來的照片 我驚了」，不過也有粉絲表示這不是李小璐照片，而是移花接木合成照。

現在，更有關心賈乃亮的粉絲們，發現其實賈乃亮在10月31號深夜在微博PO文，「婚姻這個東西啊，一旦結了，就是一輩子的事情！」隨後又將文章刪除，引發不少網友同情留言「感覺亮哥之前心沒那麼痛，這會兒完全碎掉了」、「咋感覺這意思是沒離」。

不過也有人為賈乃亮澄清，表示其實賈乃亮並未發微博，這段話是他前幾年在節目中所說過的話，「這是一段幾年前的採訪視頻，不是賈乃亮發的，我看了」。

(中時電子報)