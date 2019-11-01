敘利亞總統巴夏．阿塞德31日接受訪問時表示稱，美國總統川普是美國史上最好的總統，因為他「完全透明」，比如說占領敘利亞油田，搶石油就搶石油，不像過去的美國總統說一套做一套。

阿塞德在接受敘利亞國家電視台採訪時說：「他是最好的總統，不是因為實施了好的政策，而是因為他是最透明的總統，他經常實話實說，『我們需要石油』，『我們想擺脫這樣的情況』，『我們想用服務來換錢。」這就是美國的政策。」

阿塞德指出，川普的透明和直白，使敘利亞喜歡與美國打交道，再也沒有什麼好過一個坦誠的敵人。與此同時，阿塞德認為美國總統都是戰爭罪犯，有些人（歐巴馬）還獲頒諾貝爾和平獎，甚至標榜自己是人權領袖，實際上他們是一群罪犯，代表著美國大型石油和軍火公司等集團的利益。。

阿塞德評價美國政府時還指出，他質疑恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪是否真的已被擊斃，因為美國沒有出示證據證明巴格達迪確實死亡，甚至沒有通知大馬士革政府已開展行動。

美國國防部部長艾斯培稱，美國準備保持對敘利亞油田的控制，並將武力回擊想控制油田的其他勢力。同時，美國不打算讓俄羅斯和敘利亞政府接近油田。

(中時 )