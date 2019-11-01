中油宣布11月國內氣價調整方案。家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不予調漲；國內天然氣價格則平均調降4.72％。

其中，公用天然氣事業NG（1）每立方公尺調降0.5元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約15.0至22.5元。

中油表示，液化石油氣價格依「中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，11月國際液化石油氣合約價CP較上（10）月上漲，依液化石油氣計價公式計價結果，液化石油氣每公斤應調漲0.7元。

不過，考量照顧民生及避免對物價造成衝擊，11月價格不調漲，未調足之每公斤0.7元，由中油暫時吸收。加計10月起已吸收之每公斤2.9元，中油每公斤累計吸收3.6元，將於日後跌價時回補。

中油上半年經營平順穩定，因國際原油價格漲跌，維持在一定區間，加上石化、天然氣事業表現佳，稅前盈餘283億元；其中，油品、石化合計獲利貢獻比約22.96％，天然氣獲利118億元，貢獻比重從5月的三成推進至41.69％。適時吸收部分成本，穩定物價，財務支援無虞。

(工商 )