體育署今日公布108年體育運動精英獎「特別獎」、「終身成就獎」獲獎名單，由台體大校長林華韋榮獲終身成就獎，全能超馬推手潘瑞根教練榮鷹特別獎。體育署也同日公布其他6獎項「入圍」名單，將於12月19日下午舉行頒獎典禮。

林華韋自基層少棒選手到國家隊選手，在1984年洛杉磯奧運會獲得銅牌成績，為中華隊立下汗馬功勞，他退役後擔任國家隊教練數十年，轉任國立臺灣體育運動大學教職，目前擔任校長一職。林華韋校長具備體育專業及多元角色，在體育運動技能、訓練、教育、管理、研究等歷練完整，不僅為棒球運動投入畢生心力，更具有國際視野與推動國際交流的經驗與能力，深具體育運動實踐家精神。

潘瑞根教練不似一般人想像的魔鬼教練那般嚴厲，反而溫文儒雅、和藹親切。在田徑場上，潘瑞根手上拿著碼錶，眼睛盯著田徑隊選手，專注地觀察學生的表現，不時露出燦爛的笑容，為孩子加油。他最在乎的，並不是學生在田徑場上的比賽成績及運動技能的展現，而是培養選手多元能力學習跟發展。潘瑞根表示：「當我看到孩子養成的生活好習慣，可以延伸到他們的未來，他們的家庭，甚至帶給社會更多更美好的影響力，這反而會讓我很振奮。」35年來，潘瑞根教練改變了許多孩子的命運，不僅在田徑場上，更體現在他們的人生裡。

入圍最佳運動員的名單有體操李智凱、唐嘉鴻、田徑鄭兆村、與球周天成與射擊楊昆弼；入圍最佳女運動員的有羽球天后戴資穎、空手道美女文姿云、舉重女神郭婞淳、拳擊林郁婷以及射箭雷千瑩。

入圍最佳教練的有舉重林敬能、射箭林政賢、體操翁士航、田徑薛聖融、射擊蕭政文；入圍最佳新秀的有王冠閎(游泳)、余謙(棒球)、林崇佑(柔道)、曾俊欣(網球)；入圍最佳精神獎的有李智凱(體操)、唐嘉鴻(體操)、連珍羚(柔道)、彭政閔(棒球)、黃義婷(划船)。

入圍最佳運動團隊的有2019年世大運男子體操代表隊、2019年世界射箭錦標賽女子代表隊、2019年世界射箭錦標賽反曲弓男子隊、U18中華青棒代表隊、U23中華男子排球代表隊。

(中時電子報)