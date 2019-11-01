台灣史上最受矚目的影城樂園計畫，位於台南市後壁區烏樹林的台灣三部曲歷史文化園區，1日由導演魏德聖親自至台南與台南市長黃偉哲簽約，耗資135億元的BOT案底定。

魏德聖說，這幾周來他的壓力非常大，也非常緊張、非常的猶豫，因為約簽下去，上百億的壓力就往自己身上掛上來了。但為了這個「包容我們各個族群，養育我們，讓我們一代一代的生命得以延續的土地」，他還是決定來簽字，要建立一座可以讓台灣這位大地之母，被永遠紀念的園區。

位於後壁烏樹林的台灣三部曲歷史文化園區，緊鄰台灣蘭花生物科技園區，園區範圍廣達118公頃，預計打造1座海洋、2座城堡、3種文化、4個主題村，並將在此完成5部影片，目前電影前置作業正如火如荼進行中。

黃偉哲表示，魏德聖導演的計畫不僅是電影，還是一座影城，還有主題村，可以留到後世，讓後代子孫認識台灣，讓世界走進台灣的一個起點，這是一個偉大的夢想。

魏德聖說，簽約完以後會做土地環評等等程序，因此電影可能會先拍其他場景，等到這個基地可以開始整地、開始搭景的時候，再回來這邊拍攝，整個計畫預計2025完工，先完成的影城或主題村會逐步開放。

至於對園區的期望，魏德聖說，「我們做的是台灣歷史的第一頁」，台南一直是台灣歷史的開端，所以這個計畫雖然在台南，但希望因為這個計畫，可以打造出台灣島內的旅遊觀光的根據地，讓國際人士從這裡開始認識真正的台灣。

(中時 )