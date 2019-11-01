台中市吳姓護理師4年前照護出生僅3天、因黃疸住院的郭姓男嬰時，因未注意到男嬰溢嗆奶情況，導致孩子全身發疳、失去呼吸，後雖經急救救回男嬰，但也導致他因缺血缺氧性腦病變引發失明，台中地院認為護理師有疏失，依業務過失罪判處吳女5月刑期，可易科罰金。

判決指出，郭姓男嬰於2015年10月間在台中林新醫院出生，出院後回診發現有黃疸情況，院方安排他住院治療，當晚並由吳姓護理師負責照顧，未料，吳女在餵奶後未注意到郭嬰因溢嗆奶無法呼吸，直到男嬰失去呼吸、心跳，吳女才驚覺不對，立即通知醫師到場急救。

男嬰經急救後恢復心跳，並轉至台中榮總，經院方診斷後確定男嬰四肢癱軟、無法自行吞嚥等，判定為缺血缺氧性腦病變，決定進行低溫治療，但男嬰出院後仍有視力喪失，且須仰賴灌食。

吳女出庭時雖供稱在第一時間發現男嬰情況有異，就立即請醫師急救，但法官調閱相關病歷，確認男嬰是因為溢嗆奶導致窒息才引發腦病變，認定護理師沒及時發現，有過失責任，全案可上訴。

(中時 )