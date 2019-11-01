導演魏德聖團隊的新計畫《台灣三部曲》歷史文化園區計畫BOT案於去年6月宣布啟動，經歷過一年多的協商，終於在今（1日）與台南市政府簽約，記者會上更曝光「重返400年前的台灣」幕後紀實，魏德聖在簽約儀式上格外緊張，他表示簽下去就沒有回頭路了，「其實這幾個星期以來，我的壓力一直很大，很緊張、很猶豫。因為我知道今天這個約一簽下去，就是把上百億的壓力往自己身上掛上了」，他表示拍片最困難的就是土地問題，這次計畫在美學和時代氛圍上格外考究，魏德聖與團隊早在2年多就開始作業，更感性地說：「我信仰屬天的上帝，屬地的福爾摩沙」。

魏德聖規畫的「豐盛之城」歷史文化體驗園區坐落於台南後壁區烏樹林，緊鄰台灣蘭花生物科技園區，廣達118公頃的園區範圍，本案總投資規模預估將高達135億，是《賽德克・巴萊》的數十倍之多。包含土地、園區規畫與電影拍攝，目前籌資2億3500萬。從2018年至2021年是計畫的開發階段，電影預計2021年開拍，園區也會同時進行建設，電影拍攝期約1年半，後製完成2025年上映，園區也會在同年營運，期望讓海內外的遊客以不同的方式認識台灣。

魏德聖導演與黃偉哲市長進行簽約。（熱蘭遮股份有限公司）

為了找到合適的地點，魏德聖親自一一拜訪企業及居民，展開超過100場簡報說明，毅力驚人。由於3部電影將會同時拍攝，這也是魏德聖導演首次嘗試主場景「邊蓋邊拍」的拍攝模式。負責場景設計的日本美術設計花谷秀文表示，故事背景的時代久遠，能夠參考的歷史資料相當有限，再加上這次的「搭景」是需要被留存作為園區的永久性建築，這樣的計畫在日本也是前所未見，挑戰性十足。配合劇本需求，許多場景都需採實景拍攝，因此除了臺灣本島外，場景範圍將擴大至金門、澎湖，甚至還會到日本沖繩諸島及歐洲的荷蘭，規模相當浩大。

台灣三部曲歷史文化園區BOT案簽約記者會。（熱蘭遮股份有限公司）

記者會出席天使投資人華美光學陳志銘總經理（左起）、和通建設李怡寧董事長、魏德聖導演、台南市長黃偉哲、全球天使資本的吳文芳董事長。（熱蘭遮股份有限公司）

黃偉哲市長在致詞時指出，為加速串連「新營－後壁－白河」大新營地區觀光發展路線、滿足蘭花園區及三部曲園區交通需求，以及解決兩園區鄰近聚落淹水問題，市府也已經做好配套規劃與同步進行區內滯洪池建設。市府投注資源，強化大新營地區競爭體質，有助平衡本市區域發展，串聯周邊區域景點，創造地方就業機會。

台南市政府釋出資源，文化局長葉澤山表示目前確定將優惠地價稅從4.5％降為1％，問起是否有資金注入，他表示未來市長黃偉哲與行政院會報時，希望有機會爭取為國家等級的前瞻基礎建設計畫。該園區原來預計座落台南安南區的天馬電台，後來在2010年縣市合併後發現後壁地區更為適合，該園區被視為台南西北地區的「發動機」，帶動地方發展，縮短城鄉落差。簽約後土地環評審查為第一優先處理，市府將提供協助，加快行政作業流程。

該園區距離高鐵等主要交通動線約20分鐘車程，運用電影元素與拍攝實景，是結合科技藝術、VR（虛擬實境）與AR（擴增實境），跨界融合歷史、文化、藝術、教育、觀光、電影、娛樂等10大領域的主題公園，規畫影城、旅宿、劇場、藝文展演空間、餐廳，結合電影故事的實境冒險遊戲與沉浸式娛樂，營造出大航海時代臺灣的真實情境。

(中時 )