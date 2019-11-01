參與相關研究的科學家今天表示，麻疹的危險性比醫學界目前普遍所認知為高，因為病毒可造成免疫系統「失憶」，破壞人體對其他疾病的抵抗力。

兩項同時發表的研究結果首度揭露，作為傳染性最強的疾病之一，麻疹如何「重新設定」人體免疫系統，使其恢復到嬰幼兒般的不成熟狀態，對感染僅具有限免疫能力。

此外，相關研究結果有助說明，為何孩童得過麻疹後，往往容易感染其他疾病，也凸顯有些國家日益抗拒幼兒接種疫苗的危險性。

路透社報導，各地民眾對疫苗的信任感降低進而使接種人數減少，已導致麻疹疫情出現，這又可能使得流行性感冒、白喉及結核病等其他危險的疾病重現。

英國維康桑格研究院（Wellcome Sanger Institute）和劍橋大學（Cambridge University）博士後研究員佩特洛娃（Velislava Petrova）是其中一項研究的負責人之一，她指出，麻疹對人體造成的影響包括「免疫失憶」，也就是說，「免疫系統忘了以往如何應對感染」。

美國霍華休斯醫學中心（Howard Hughes Medical Institute）研究員艾勒吉（Stephen Elledge）是另一項研究的負責人之一。他表示，研究結果「非常強有力地證明，麻疹病毒實際上會摧毀人體免疫系統」。

麻疹病毒會引發咳嗽、出疹和高燒，也可能引起具有潛在致命性的肺炎和腦炎等併發症。

有兩劑自1960年代即被使用，且已證實安全有效的疫苗可對抗麻疹，但世界衛生組織（WHO）專家約3週前警告，全球各地有許多未曾接種的民眾，且人數有上升趨勢。

世界衛生組織數據顯示，今年前3個月全球未接種麻疹疫苗的人數是去年同期的4倍。

為了解麻疹對人體免疫系統的影響，兩組科學家在荷蘭觀察研究了一群未接種麻疹疫苗的孩童。

在其中一項研究，科學家給源自26名孩童的抗體作基因測序，時間是在他們感染麻疹病毒前及感染後約40至50天內。研究和驗血結果顯示，感染後，這些孩童先前所擁有對其他疾病的抵抗力消失。

根據另一項研究結果，麻疹足以摧毀存在於孩童體內11%至73%的保護性抗體。

(中央社)