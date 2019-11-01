穿著布農族傳統服飾的信義國小合唱團小朋友，以優美的歌聲和生動的歌舞，在人來人往的台中高鐵站及臺中市民廣場等地，吸引旅客及遊客駐足圍觀。（交通部觀光局參山國家風景區管理處提供／陳世宗台中傳真）

布農族的小朋友悅耳且響亮清唱頓時引起人來人往的遊客注意，搭配傳統樂器杵音和五弦琴，讓行經現場的民眾感到驚艷不已並抱以熱烈掌聲。（交通部觀光局參山國家風景區管理處提供／陳世宗台中傳真）

台灣原住民的天籟美聲享譽國際，交通部觀光局參山國家風景區管理處為推廣原住民族文化特色與部落觀光，將於11月16至17日於台中市市民廣場舉辦第二屆「原音天籟音樂會-原聲童唱」活動， 邀請13組全國得獎的原住民歌唱團體獻唱，金曲歌手王宏恩及戴曉君將擔任活動嘉賓精彩演出；1日下午由南投縣信義鄉信義國小-「布」能沒有你原住民合唱團，在台中高鐵站及市民廣場快閃演出，以布農族傳統歌謠搭配傳統樂器杵音及五弦琴表演位音樂會暖身，讓民眾先睹為快。

穿著布農族傳統服飾的信義國小合唱團小朋友，以優美的歌聲和生動的歌舞，在人來人往的台中高鐵站及臺中市民廣場等地，吸引旅客及遊客駐足圍觀，這群小朋友來自南投縣信義鄉，位於陳有蘭溪畔，被青山綠水所環繞的信義國小，大自然就是他們的表演廳，在這短短10分鐘快閃演出之中，將平日在山林間傳繞的悠揚天籟美聲，帶到了熙來攘往的都會車站與市民廣場，讓人聽了不自覺露出陽光般的笑容，也為「2019第二屆原音天籟音樂節-原聲童唱」經典活動拉開序幕。

擁有超人氣17.6萬粉絲的台灣觀光吉祥物「喔熊OhBear」，也出現在台中高鐵站和台中市民廣場加入表演，不少遊客搶著與喔熊組長及原住民小朋友合照，直呼「太可愛了吧！」。布農族的小朋友出場時悅耳且響亮的清唱頓時引起人來人往的遊客注意，搭配傳統樂器杵音和五弦琴，讓行經現場的民眾感到驚艷不已並抱以熱烈掌聲。

喔熊組長和信義國小的布農族小朋友在快閃表演後大聲齊喊口號，宣傳11月16日至17日於臺中市民廣場震撼登場的第二屆「原音天籟音樂節-原聲童唱」活動。

參山處長柯建興表示，第二屆原聲童唱活動除將邀請來自參山處轄內的臺中市和平區「博愛國小」及「和平國小」泰雅舞蹈隊外，更將邀請來自全臺各地多所具有國際演出經驗的原住民學童合唱團體參與演出，包括甫獲維也納國際音樂節金獎來自屏東縣三地門的青葉國小（魯凱族）、南投縣水里鄉的民和國中濁岸合唱團(布農族)、南投縣信義鄉新鄉國小(布農族)、地利國小(布農族)、信義國小(布農族)、高雄市茂林國小（魯凱族）、花蓮縣卓溪鄉太平國小(布農族)、宜蘭縣南澳高中附設國中(泰雅族)及苗栗縣頭份鎮建國國小(客家)等11所國內、外知名合唱團體齊聚一堂，透過活動將傳唱在山林間的童音天籟帶進都會，唱出臺灣部落文化與觀光的新氣象。

除國際級的原聲童唱演出之外，參山處特邀請榮獲金曲獎的原住民歌手王宏恩及戴曉君作為特別嘉賓獻唱，還有將臺灣原住民充滿震撼與優美的文化傳達至國際的「泰雅原舞工坊」「傳源文化藝術團」以精彩的泰雅歌舞劇接續演出。

現場設有原味部落市集，展售原民特色文化工藝、美食與農特產品，並提供多樣免費好康的原民工藝DIY體驗，歡迎大小朋友在11月16日至17日週末二天，大手牽小手，踴躍參與。參山處也誠摯地邀請您，一起再次相逢中橫，體驗部落，2019遇見參山、幸福不落，將帶給您滾動不絕的幸福與感動，相關活動詳情及報名資訊可洽活動官網查詢。

(中時 )