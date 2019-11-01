基隆建德國中小今年推廣「社區多元學習中心」有成，教育處明年將再拓4點。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

創意拼布課程，讓長者發揮價值，傳承技術經驗。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市邁入高齡社會，今年在建德國中、國小推廣「社區多元學習中心」，規畫老少共學課程，提供社區高齡者學習的友善環境，利用智慧科技置入生活，建立良好親子及祖孫互動關係，廣獲好評，明年將再擴大至武崙、信義、五堵國小及明德國中等4所學校。

教育處代理處長陳淑貞表示，為了增強對社區民眾、高齡者學習的友善環境，向教育部申請在建德國中、小設立社區多元學習中心，全面提升學校的友善空間及設備，打造校園社區多元學習服務空間，提供社區民眾可學習、交流及共學的平台。

建德國小以老少共學為課程設計重點，像是讓高齡者學習如何使用3C產品，輔助並解決老化社會面臨的種種需求；還有創意拼布實作，創造出屬於自己特色的作品，讓長者透過在校園中與學生互動學習，不僅傳承生活智慧與經驗，也促進世代交流。

建德國中則設計社區居民以家庭親子互動課程，除「老少創意點心」、「親子雷射雕刻」等課程外，並進階安排「Arduino 四軸飛行器及程式設計」、「酒瓶燈」、「老少親子RV應用課程」延續社區居民已經建立的良好親子及祖孫互動關係。

教育處指出，鑒於兩所學校推廣終身教育有成，明年更擴大4所學校加入社區多元學習中心的行列，提供民眾更多參與機會，有更豐富的課程提供民眾選擇，歡迎大家來社區多元學習中心一起學習一起創造資源共享的優質學習樂園。

(中時 )