為了一本書，副總統陳建仁(中)特地南下屏東來看教堂。(林和生攝)

虔誠天主教徒副總統陳建仁，日前透過媒體獲悉魯凱族神父杜永雄出版「杜神父與他的十二座教堂」，1日陳特地南下屏東展開教堂巡禮，屏縣府原民處長伍麗華表示，未來會規畫系列遊程，而副總統也成了這朝聖之旅的第1位客人。

杜勇雄神父所設計的一系列教堂，將屏東原民傳統文化與建築特色充分表現在教堂中，再加入天主教神學的隱喻，並透過作者江敬業出版的書籍詳細介紹教堂細部，且對12個部落歷史特色也多所著墨。陳建仁表示，雖錯過了新書發表會，但說什麼也要親自走一趟長治百合永久屋，杜神父也親自送上這本書。

(中時 )