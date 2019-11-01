為了這本書 副總統陳建仁直奔屏東 18:132019/11/01 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 副總統陳建仁(左三)從神父杜永雄手上接下書籍，也開啟屏東教堂巡禮的旅程。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了一本書，副總統陳建仁(中)特地南下屏東來看教堂。(林和生攝) 虔誠天主教徒副總統陳建仁，日前透過媒體獲悉魯凱族神父杜永雄出版「杜神父與他的十二座教堂」，1日陳特地南下屏東展開教堂巡禮，屏縣府原民處長伍麗華表示，未來會規畫系列遊程，而副總統也成了這朝聖之旅的第1位客人。 杜勇雄神父所設計的一系列教堂，將屏東原民傳統文化與建築特色充分表現在教堂中，再加入天主教神學的隱喻，並透過作者江敬業出版的書籍詳細介紹教堂細部，且對12個部落歷史特色也多所著墨。陳建仁表示，雖錯過了新書發表會，但說什麼也要親自走一趟長治百合永久屋，杜神父也親自送上這本書。 (中時 ) #教堂 #神父 #副總統 #屏東 #出版 也許您會感興趣 推薦閱讀 舞步5大洲！育化民族舞蹈團歡慶50歲 20:462019/10/28 生活 音樂屏東、閱讀屏東 屏東品牌持續發光！ 04:102019/10/29 地方新聞 蘇揆建議重蓋屏東醫院 藍議員火大 14:012019/10/29 政治 國家建築金獎得獎者 副總統肯定 04:102019/10/30 產業特刊 呂秀蓮批蔡整天想選舉 綠委：民主得來不易要守護 12:522019/10/30 政治 屏東米酒文化節 現場千份麻油雞及真人夾娃娃機 22:352019/10/30 生活 副總統陳建仁 應用科技 落實永續發展 04:102019/10/31 產業特刊 屏東米酒節 麻油雞免費吃 04:102019/10/31 地方新聞 攜天下雜誌 客委會出版浪漫台三線攝影集 04:102019/11/01 投資理財 呂重提五大弊案 被「一邊一國」嗆 10:102019/11/01 政治 政治熱門新聞 倒戈？挺韓立委緊貼蘇貞昌 網友看完反讚：太聰明 - 政治 韓國瑜定義「台灣價值」...網友竟一面倒讚爆！ - 政治 看到這東西 連勝文怒轟吳敦義4字：會拖垮韓國瑜 - 政治 韓國瑜讓綠營焦慮了？港媒：民調曝玄機！ - 政治 蔡英文要連任 呂秀蓮嗆：五大弊案說清楚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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